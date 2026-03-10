La rabieta de Uclés: ataca a Josep Pla y tacha las preguntas de un periodista de "una batería indecente"

El escritor David Uclés, ganador del último Premio Nadal de Novela por La ciudad de las luces muertas, interrumpió una entrevista durante su visita a Gerona para presentar el libro después de expresar que se sentía incómodo por el tono de las preguntas del periodista del Diari de Girona, Albert Soler. La entrevista ocurría con motivo de la presentación de su obra. De hecho, antes incluso de empezar la conversación, Uclés mostró su desacuerdo con la sesión de fotos al decirle al fotógrafo que no hacía "poses" cuando le indicaron cómo debía colocarse para la imagen.

Durante los primeros compases de la entrevista, el periodista del diario le preguntaba al escritor andaluz acerca del mundo literario y de su trayectoria. El cuestionario tenía como finalidad aparecer en la contraportada, y abordar diversos temas. En una de ellas, relativa al uso de la boina y la posible relación con el escritor catalán Josep Pla, Uclés respondió que no se identificaba con el autor de El cuaderno gris porque, según el jiennense, Pla era "homófobo y machista".

También explicó que haber recibido una beca en Barcelona para escribir no suponía elogiar la ciudad condal, aunque señaló que en su novela aparecen más pasajes positivos que negativos por su carácter "romántico". Según afirmó, su intención es rescatar elementos valiosos de distintas épocas.

Los premios y la política

A lo largo de la entrevista se abordó la cuestión de los premios literarios. David Uclés señaló que la valoración depende de cada premio, y subrayó que él participa en ellos como escritor y no como jurado. Con todo, dijo que no sabía de antemano que iba a ganar el Premio Nadal.

Al hablar de la presencia de determinadas corrientes ideológicas en la actualidad, indicó que prefiere utilizar el término 'fascista' a 'facha' y sostuvo que en España "hay fascistas" y que "yo no uso el término facha".

En otro momento de la conversación el entrevistador le trasladó las declaraciones del director Juanma Bajo Ulloa sobre las dificultades de acceder al sector cultural si no se comparten determinadas posiciones ideológicas. A ello respondió: "Son preguntas muy políticas, ¿no?". Más tarde insistió en que su novela es el resultado de "15 años de trabajo" en los que no había modificado su forma de pensar para facilitar su publicación y criticó a los periodistas: "Todos me hablan de literatura menos los periodistas".

El momento de tensión

La conversación alcanzó su momento más tirante cuando se mencionó su ausencias en las jornadas que organiza el escritor Arturo Pérez-Reverte, 'Letras en Sevilla'. Uclés calificó la pregunta de "tendenciosa". "No me gusta", expresó.

Tras pedir una pausa para ir al baño, regresó a la entrevista y confesó sentirse "superincómodo" con las preguntas. Además, señaló que la conversación se centraba en polémicas y no en aspectos literarios. También comentó que había concedido más de 700 entrevistas, pero describió el cuestionario como "balas" y "una batería indecente". Durante la pausa, dijo que había sufrido dos taquicardias e insistió en que la entrevista "no era literaria". A ello, Soler respondió: "Esa es la idea".

Por último, Uclés sugirió: "Hagamos una cosa: envíeme las preguntas y ya se las responderé por escrito". Ante la negativa del periodista, pidió que pusieran "que no me siento cómo con la entrevista"