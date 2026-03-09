Kanye West vuelve a rapear en España: dará un concierto en Madrid este verano

El rapero Kanye West, también conocido como Ye, regresará a España 20 años después de su último concierto. El artista ofrecerá un único concierto el 30 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. El espectáculo en Madrid se enmarca en su gira internacional que comenzó el pasado mes de enero en la Plaza de Toros de Ciudad de México. Por el momento, su actuación en el Metropolitano es la única fecha anunciada en España.

Aunque la organización aún no ha desvelado el precio de las entradas, para su espectáculo en el RCF Arena, en Italia, oscilan entre 125 y 660 euros. Por su parte, la preventa estará disponible a partir del día 10 de marzo. La última vez que el rapero dio un concierto en España fue en la sala Razzmatazz de Barcelona en 2006.

'Bully', el nuevo disco

La vuelta a los escenarios coincide con el lanzamiento del que será su duodécimo álbum en solitario, Bully. Según la revista Rolling Stone, el trabajo se publicará el próximo 20 de marzo. A lo largo de 2025 ha lanzado distintas versiones no definitivas de algunos de los temas que lo componen en la plataforma YouTube.

A lo largo de su carrera, Kanye West ha conseguido 24 premios Grammy, lo que lo convierte en uno de los artistas más premiados de la música contemporánea. Entre sus temas más conocidos, se hallan títulos como 'Heartless', 'Can't Tell Me Nothing' o 'Flashing Lights'.

Un rapero polémico

Además, en su discografía encontramos tres trabajos en colaboración con el cantante estadounidense Ty Dolla Sign, Vultures 1 y Vultures 2. Previamente, ha colaborado con Jay-Z o Kid Cudi.

En los últimos años, el rapero ha saltado a la actualidad a causa de sus declaraciones antisemitas. En 2022, durante una entrevista afirmó: "Yo amo a Hitler". Por otro lado, en X (antes Twitter) compartió una imagen de una esvástica.