Fangoria vuelve a sus raíces electrónicas con 'Me voy', un adelanto de su próximo álbum

Hoy Fangoria ha estrenado su último single, un adelanto del nuevo álbum que publicará el próximo mes de abril. La canción, que lleva el título de 'Me voy', ha abierto la crónica rosa de esRadio. Alaska, que participa en el programa, ha señalado que "somos muy obcecados con nuestras cosas" en relación con su extensa carrera. El dúo que componen Nacho Canut y Alaska lanzará La verdad o la imaginación, el que será su undécimo disco de estudio.

Con su característico estilo electropop, la melodía recibe influencias de los pioneros de la música electrónica como la banda alemana Kraftwerk o la británica Sigue Sigue Sputnik. Escrita por la propia Olvido Gara, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado, 'Me voy' es una defensa de la libertad y de la afirmación de uno mismo tras dejar una relación complicada con reminiscencias al synth pop de los años 70 y 80.

"Lo que quiero decir / es que yo ya me he cansado / y lo siento por ti / pero tú te lo has buscado", dice la letra.

Una vida electrónica

En 2016 el grupo sacó el que fue su último álbum de estudio con canciones inéditas, Canciones para robots románticos. Posteriormente, en 2019 sacaron Extrapolaciones y dos preguntas, dos trabajos de versiones inspirados en Pin Ups de David Bowie.

Los creadores de temas emblemáticos como 'Ni tú ni nadie' o 'A quién le importa', recuperan las raíces que encumbraron a las distintas formaciones que han compuesto Canut y Alaska, como Alaska y los Pegamoides o Alaska y Dinarama. 'Me voy', de hecho, más que una partida es todo un regreso.