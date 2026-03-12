El mánager de Robe Iniesta estalla contra los 'falsos homenajes' que buscan 'hacer caja' tras su muerte

El músico y productor Alén Ayerdi, batería del grupo Marea y mánager de Robe Iniesta, ha denunciado la organización de "falsos homenajes" al cantante de Extremoduro. El responsable de la discográfica El Dromedario Records señala que utilizan el nombre o su imagen con fines comerciales. Según ha apuntado en redes sociales, estas iniciativas producen malestar en la familia del artista. Ha comentado que la finalidad de estos actos recientes es "hacer caja o hacer promoción de sus mediocres proyectos".

Ayerdi ha afirmado que la familia y el equipo del músico viven "la tortura" de ver cómo se venden entradas en carteles con la imagen o la marca de Robe, asociando su nombre a marcas comerciales que obtienen beneficio económico.

A su juicio, esta situación genera "un dolor irreparable" para la familia, los amigos y los colaboradores del artista. Además del impacto emocional, Ayerdi ha señalado que estas prácticas también provocan perjuicios económicos, ya que el entorno del músico se ve obligado a iniciar procedimientos legales para defender los derechos de honor y de imagen de Robe Iniesta.

El músico ha explicado que el último de estos casos "ha superado todos los límites de la insensibilidad" y que se ha producido en la propia localidad del cantante, Plasencia. Ante esta situación, Ayerdi ha pedido el respeto a la familia y ha reclamado que sea ella quien decida "cómo y cuándo homenajear a Robe".

Homenajes respetuosos y sin ánimo de lucro

Sus declaraciones se producen pocas horas después de que familiares, amigos y compañeros de Robe Iniesta difundieran un comunicado en el que agradecían las muestras de apoyo recibidas tras su fallecimiento el pasado mes de diciembre, al mismo tiempo que pedían sensibilidad durante el duelo.

En el texto, el entorno del cantante de Extremoduro agradecíaba los homenajes en su memoria, pero subrayaba que cualquier manifestación del estilo debe cumplir tres condiciones: ser respetuosa, no perjudicar a la familia y no tener ánimo de lucro. El comunicado señala: "Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

El escrito también advierte de que determinadas iniciativas pueden resultar especialmente dolorosas para quienes mantienen un vínculo cercano con el músico. En este sentido, recuerdan que en una ciudad pequeña conviven numerosos familiares, amigos y personas que atraviesan un duelo personal.

"Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas. Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros", añade el texto.

El comunicado se difundió tres días después de que el escultor Antonio Morán realizara en Plasencia una performance en forma de procesión por varias calles de la ciudad con una escultura inspirada en la portada del álbum Yo, minoría absoluta.

Aunque el texto de la familia no mencionaba de forma expresa esa acción, sí advertía de que algunas iniciativas públicas pueden resultar especialmente sensibles para quienes mantienen una relación directa con el artista.

"Hay que ser responsables"

A pesar de las críticas a determinados actos, Ayerdi también ha reconocido que existen homenajes sinceros y sin ánimo de lucro, que son recibidos con emoción y agradecimiento por parte del entorno de Robe Iniesta.

El comunicado difundido por la familia insiste en el impacto emocional que generan ciertas iniciativas cuando se perciben como una falta de respeto. "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho y muy adentro", señala el texto.

El entorno del músico pide a los seguidores "ser un poco responsables" y ponerse en el lugar de quienes están viviendo el duelo de forma directa.

También advierten de que quienes pretendan organizar espectáculos polémicos deberían hacerlo sin utilizar la memoria del artista. "Si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien", concluye el comunicado.