Conan vuelve: Schwarzenegger confirma que participará en la tercera entrega de la saga

El legendario actor de películas de acción Arnold Schwarzenegger ha anunciado que Rey Conan, la tercera entrega de la saga, continúa su proceso de preproducción. Durante el Arnold Sports Festival, que se celebró el pasado fin de semana en Estados Unidos, confirmó que "acaban de fichar a un guionista/director fantástico que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise. Será Christopher McQuarrie quien escriba y dirija King Conan (Rey Conan)". McQuarrie, más allá de la saga de Misión: Imposible ha sido el guionista de Valkiria o Top Gun: Maverick.

También explicó que "ahora lo que hacen es adaptar el papel a mi edad". "No lo escriben como si tuviera 40 años; lo hacen de forma apropiada a alguien de mi edad. Seguiré entrando y dando palizas, pero será diferente", aclaró.

La historia del rey Conan

El protagonista de Terminator ha contado que "con King Conan, la historia es fantástica: Conan fue rey durante 40 años y ahora es expulsado del reino. Por supuesto, hay conflicto, pero de alguna manera logra regresar. Habrá todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas por el estilo. Y, por supuesto, habrá un montón de efectos especiales".

Además, la estrella de Hollywood ha comentado que también volverá a encarnar a Alan Dutch Schaefer, en una secuela de Predator, y a John Matrix, el protagonista de Comando. A pesar de las declaraciones, por el momento, aún no hay fechas para el estreno de ninguna de ellas.

Durante el evento, afirmó: "Hicieron un nuevo Predator y el director hizo un gran trabajo con eso. Ahora quiere que participe en la próxima película de Predator. Hemos hablado al respecto. De hecho, los estudios FOX han redescubierto un poco a Arnold". Por último, recordó que "el estudio tiene suficiente presupuesto para hacer estas películas realmente grandes, por lo que estoy deseando que lleguen todos esos proyectos".

Revival de los 80

Durante la década de 1980, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, fueron los dos gigantes del cine de acción. Es más, protagonizaron una 'lucha' cinematográfica por ver qué personaje usaba el arma más grande, mataba más enemigos o producía más explosiones. Fue Schwarzenegger quien inició la saga de Predator, que cuenta con cinco películas y los dos crossover de Aliens vs. Predator.

A pesar de que el inicio de su carrera en la actuación fue errático, pues los estudios decidieron contratar a un actor de doblaje debido a su fuerte acento germánico, Schwarzenegger consiguió abrirse un hueco gracias a su físico y protagonizar éxitos como Terminator, Predator, Conan o Desafío total.

El filme Conan el Bárbaro, según Box Office Mojo, recaudó 130 millones de dólares. La historia transcurre en un mundo de magia, hechiceros y señores de la guerra. El director y guionista John Milius cambió el concepto que había planteado el guionista original, Oliver Stone, e hizo una historia con menos fantasía que la que había propuesto el director de Platoon. La idea del proyecto inicial contemplaba 12 películas, que se basaban en los relatos del escritor estadounidense Robert Ervin Howard.

Película de culto

El estreno de Conan el Bárbaro lanzó definitivamente a Schwarzenegger a la fama y lo convirtió en la estrella de acción que marcaría una época -cuya actividad aún mantiene-. El papel mostraba a un héroe de pocas palabras y con un físico exuberante.

El paradigma del cine de fantasía sufrió una transformación al contar una historia cruda, violenta y con elementos mitológicos. No contenía humor ligero ni héroes virtuosos. De una violencia casi operística, misticismo pagano, y una banda sonora ostentosa, transmitía una visión adulta del género de fantasía.

Con el tiempo, Conan el Bárbaro se ha convertido en una película de culto por diversos motivos. Seria y exagerada, brutal y grandilocuente, ha dejado escenas emblemáticas que se unen a un protagonista cuyo arco narrativo orbita en torno al sufrimiento, la desconfianza y el fanatismo religioso.