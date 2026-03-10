Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha muerto este martes a los 87 años, según ha confirmado la Casa de la Literatura Peruana. El autor de Un mundo para Julius, Tantas veces Pedro o el díptico Cuaderno de navegación en un sillón de Voltaire, que incluye las novelas La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, se caracterizó por un estilo irónico que aprovechaba para reflejar a la alta burguesía de Perú. Nació en Lima en 1929.

A lo largo de su vida ha publicado 12 novelas y decenas de cuentos. Decidido a vivir por y para la literatura se mudó a París en los años 60, donde estudiaría literatura en la Sorbona. Fue en la capital gala donde escribió su primera novela, Un mundo para Julius, que le granjeó un éxito inmediato. Dos años después de su publicación obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Perú. En 1975 consiguió una beca de la Fundación Guggenheim y se afincó en Estados Unidos. Más tarde, a partir de 1985 se mudó a España, donde residió hasta 2010.

Enmarcado en la corriente del post-boom hispanoamericano, sus obras mezclan recuerdos de su infancia en Perú con la nostalgia del tiempo pasado. A través de la nostalgia y los elementos grotescos, ha creado mundos laberínticos en los que la memoria juega un papel central y la realidad y la ficción se mezclan mientras que la expresión de sus personajes tiende a la oralidad. Es más, en Un mundo para Julius reproduce diálogos sobre la vida cotidiana a medida que avanza la historia. Por su parte, Tantas veces Pedro orbita en torno al amor del protagonista por las distintas mujeres que recorren su vida, que también esconde elementos autobiográficos.

Desde que supo que quería ser escritor nunca dejó de escribir. Sus últimas obras son 'antimemorias', que engloban tres títulos: Permiso para vivir, Permiso para sentir y Permiso para retirarme.