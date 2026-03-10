El arte español conquista Maastricht con obras de Velázquez, Goya y Picasso

La ciudad neerlandesa de Maastricht volverá a convertirse esta semana en uno de los grandes escaparates del mercado internacional del arte con la apertura de TEFAF Maastricht, considerada una de las ferias más prestigiosas del sector. La cita se celebrará del 14 al 19 de marzo y reunirá a 278 galerías de todo el mundo, entre ellas varias españolas que llevarán piezas destacadas del arte europeo y, especialmente, del Siglo de Oro.

Aunque uno de los grandes focos de atención será un Salvator Mundi, vinculado al taller de Leonardo da Vinci, conocido como la "versión Ganay". La obra, un óleo sobre tabla de nogal realizado entre 1505 y 1515, representa a Cristo como salvador del mundo y está considerada una de las versiones más destacadas de este tema surgidas en el entorno del maestro italiano.

Se exhibirá en el estand de la galería Agnews. Aunque no se ha fijado un precio oficial, la galería ha confirmado que la pintura se presenta en el mercado a la espera de ofertas de compradores. Hay que tener en cuenta que la obra ya ha pasado por importantes exposiciones en el Museo del Louvre y el Museo del Prado. Además, el interés por este tipo de pinturas aumentó tras la venta en 2017 de otro Salvator Mundi atribuido a Leonardo por más de 450 millones de dólares en la famosa casa de subastas Christie's.

Ocho galerías españolas protagonistas

La presencia española tendrá un peso notable en esta edición. Ocho galerías con sede en España participarán en la feria con obras de algunos de los nombres más influyentes de la historia del arte. Entre ellos destacan piezas vinculadas a figuras como Diego Velázquez, Francisco de Goya o Joaquín Sorolla, junto a creadores más contemporáneos como Pablo Picasso, Salvador Dalí o Eduardo Chillida.

Una de las piezas que más interés despierta es el Retrato de don Sebastián García de Huerta, atribuido a Velázquez y presentado por la galería Colnaghi. El personaje retratado fue secretario del Tribunal del Santo Oficio durante el reinado de Felipe III y posteriormente secretario de la Casa Real con Felipe IV. La obra, realizada antes del primer viaje del pintor sevillano a Italia, cuenta con permiso de exportación temporal, por lo que solo podrá ser adquirida por un comprador español o por un extranjero con residencia en España.

En el mismo estand se exhibirá también el Retrato de un monje carmelita, una destacada obra de Alonso Cano pintada durante su etapa en Valencia y recientemente incorporada al mercado tras permanecer en una colección privada italiana.

Más allá de estas piezas, las galerías españolas presentarán un amplio abanico de obras que recorren varios siglos de historia del arte, desde el barroco hasta el siglo XX. Junto a creadores nacionales, también se mostrarán trabajos de artistas europeos como Luca Giordano o Paolo de San Leocadio, además de esculturas de arte africano.