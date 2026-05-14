Héroes Ascendentes: la colección de Pokémon con cartas a 900 dólares

La expansión conocida oficialmente en España como Mega Evolución Héroes Ascendentes se encuentra disponible en el mercado desde el 30 de enero de 2026. Esta colección destaca por el regreso de las mecánicas de Mega Evolución al juego de cartas coleccionables. El set cuenta con un total de 290 cartas e incluye contenido de la expansión japonesa Mega Dream.

Impulsada por la estética de Leyendas Pokémon: Z-A, la locura por capturar las nuevas versiones de criaturas icónicas como Mega Dragonite y Mega Gengar ex ha desatado una intensa actividad comercial.

Cartas sumamente cotizadas en plataformas como Cardmarket han alcanzado valoraciones astronómicas, lideradas por la codiciada versión de Ilustración Especial de Mega Gengar ex, cuyo valor de reventa ha llegado a superar la barrera de los 900 dólares en el mercado secundario.

Uno de los productos estrella de esta línea es la Colección con pin deluxe Primeros Compañeros de Megaevolución-Héroes Ascendentes, que hemos abierto en Libertad Digital. Se trata de uno de los formatos en caja sellada más buscados por los entusiastas del set debido a su alta densidad de sobres en relación con su precio de mercado.

El ratio de obtención (pull rate) global de Héroes Ascendentes es bastante accesible, ya que aproximadamente 1 de cada 3 sobres contiene un acierto o hit. Las probabilidades van desde las cartas Doble Rara —1 en 5 sobres— hasta la codiciada rareza Ilustración Especial (SIR), que sale en promedio 1 de cada 70 sobres.

No obstante, al ser un set masivo con 22 variantes SIR diferentes, la probabilidad estadística de capturar una carta específica —como el cotizado Mega Gengar ex— se desploma a un 0,07% por sobre.