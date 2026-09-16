¿"Dado que" o "dado a que"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Hay expresiones que se escuchan y leen con frecuencia hasta el punto de parecer correctas. Es el caso de "dado a que", una construcción que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) recomienda evitar. Para introducir una oración causal, las formas adecuadas son "dado que" y "debido a que".

El Diccionario panhispánico de dudas establece que la locución causal se construye con "dado que", sin la preposición "a". Por su parte, la gramática académica señala que "dado a que" se ha extendido en los medios de comunicación de algunos países hispanohablantes.

La explicación que ofrece es que esta forma probablemente procede del cruce entre "dado que" y expresiones como "debido a que". Sin embargo, la construcción no ha pasado a la lengua culta y, por ello, se desaconseja.

Así se utiliza correctamente

La diferencia puede verse en los ejemplos recogidos por la FundéuRAE. Una frase como "No es económicamente rentable dado a que el costo es muy elevado" debería escribirse "No es económicamente rentable dado que el costo es muy elevado".

Lo mismo ocurre con "La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado a que su último partido fue el 30 de junio". La forma recomendada es "La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado que su último partido fue el 30 de junio".

También puede recurrirse a "debido a que", como en "La intensidad de los temblores del 8 de julio fue 'inusual', debido a que se trataba de un enjambre sísmico". La regla es sencilla: cuando "dado" introduce una causa, se utiliza "dado que", mientras que "debido a que" constituye otra locución causal.