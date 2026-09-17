El Museo Thyssen se amplía con 350 obras de Francesca Thyssen

El Museo Thyssen-Bornemisza se amplía con 350 obras de arte contemporáneo donadas o prestadas por la Fundación TBA21 de Francesca Thyssen, y se mostrarán en el Palacio de Hielo, un edificio cedido por el Ministerio de Hacienda en el centro de Madrid.

Así lo han anunciado los ministros de Hacienda, Arcadi España, y Cultura, Ernest Urtasun, en un acto conjunto en el que este último ha celebrado este "primer paso de gigante en la construcción de un museo más grande y más abierto y que será referente en el mundo".

Foto de familia

Por el acuerdo alcanzado, la Fundación TBA21 dona a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 186 obras por valor de 15 millones de euros y plantea un préstamo gratuito a largo plazo de 179 obras más cuyo valor asciende a unos 10 millones de euros.

Antiguo Palacio de Hielo

La sede de la ampliación del museo, que se ubicará en el antiguo Palacio de Hielo y del Automóvil, es un edificio de casi 20.000 metros cuadrados y con un jardín de 1.500 metros cuadrados cuya restauración y adecuación será financiada por Hacienda con un presupuesto estimado en 70 millones de euros.

España ha señalado que las obras se ejecutarán a partir de 2029 con lo que se prevé que el edificio pueda estar finalizado y en uso en torno a 2032. El coste total, sumando el proyecto arquitectónico y las obras se cifra en torno a 90 millones de euros.

Por su parte, Urtasun ha agradecido la "aportación extraordinaria" de Francesca Thyssen y ha subrayado que "el mejor mecenazgo es el que consigue que lo extraordinario esté al alcance de todos y que las puertas que antes estaban cerradas se abran".

El nuevo edificio albergará no solo las obras procedentes de la TBA21, sino también los archivos, departamentos de investigación, conservación y difusión del museo, ha explicado el director artístico, Guillermo Solana.

Solana ha explicado que los estatutos de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza precisan que el museo no puede comprar obra nueva ni aceptar donaciones de nadie que no sea de la familia Thyssen, por lo que la actual operación supone una transformación del museo, que incorpora así obras de artistas actuales.

Para Francesca Thyssen, esta operación no es sino la "continuación de un esfuerzo de generaciones", de una familia que siempre ha estado involucrada en el mundo del arte y apoyando a artistas contemporáneos de cada generación.