¿Se dice "adentro" o "dentro"? La RAE aclara cuándo utilizar cada adverbio

Las expresiones "adentro" y "dentro" suelen generar dudas a la hora de escribir o hablar en español. Aunque ambas son correctas y comparten prácticamente el mismo significado, su empleo no es exactamente igual en todas las variedades del idioma. La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario panhispánico de dudas, explica que la elección entre una y otra depende principalmente de la zona geográfica y de si el lugar al que se hace referencia aparece expresamente en la oración.

Los dos adverbios de lugar pueden expresar tanto movimiento, con el sentido de 'hacia el interior de un lugar', como situación, cuando indican que algo o alguien se encuentra 'en el interior'. Por tanto, es válido decir "entra dentro de la casa" o "entra adentro", así como "el libro está dentro de la caja" o "el libro está adentro".

¿Cuál es la diferencia entre "adentro" y "dentro"?

La principal diferencia entre ambas formas se encuentra en su distribución geográfica. Según aclara el Diccionario panhispánico, en España se prefiere claramente el adverbio "dentro", tanto cuando el complemento que indica el lugar está expreso como cuando se sobreentiende.

En cambio, en América se utiliza preferentemente "adentro" cuando el lugar de referencia no aparece mencionado en la oración. Por ejemplo, es habitual decir: "el libro está adentro", sin necesidad de especificar dónde se encuentra. Cuando el complemento sí está presente, como en "el libro está adentro de la caja", también es normal el uso de esta forma, aunque "dentro" es igualmente válido.

Esta diferencia explica que puedan encontrarse expresiones como "Última semana adentro de Cannes", "Así se vivía el terremoto desde adentro de un edificio" y "Cuatro voces desde dentro de la feria". Todos estos ejemplos son correctos, ya que ambas formas pueden alternarse en estos contextos.

¿Con qué preposiciones se utilizan?

Tanto "dentro" como "adentro" pueden ir precedidos de las preposiciones "de", "desde", "hacia", "hasta", "para" y "por". Así, son correctas construcciones como "desde dentro de la casa", "hacia adentro del edificio" o "por dentro".

No obstante, existe una diferencia importante cuando se utiliza la preposición "a". El adverbio "dentro" puede aparecer precedido de ella, como en "vuelve a dentro", aunque la RAE señala que actualmente es preferible y más habitual emplear directamente "adentro".

Por el contrario, no se recomienda la construcción "a adentro", puesto que la idea de dirección ya está incluida en este adverbio. Por tanto, lo adecuado es escribir "vuelve adentro" y no "vuelve a adentro".

¿Es correcto decir "dentro mío" o "adentro suyo"?

Otra de las dudas habituales tiene que ver con el uso de estos adverbios acompañados de posesivos. Expresiones como "dentro mío", "dentro suya" o "adentro suyo" están cada vez más extendidas en el habla coloquial, especialmente en algunas zonas de América.

Sin embargo, la RAE desaconseja estas construcciones en la lengua culta, debido a que "dentro" y "adentro" son adverbios y no deben combinarse directamente con posesivos. En su lugar, se recomienda utilizar "dentro de mí", "dentro de él" o "adentro de ella".

"Adentros", un sustantivo con significado propio

Además de su uso como adverbio, "adentro" puede funcionar como sustantivo cuando aparece en plural. En este caso, "adentros" hace referencia a la parte interior del ánimo y suele utilizarse precedido de un posesivo.

Un ejemplo habitual es la expresión "para sus adentros", que significa que alguien piensa o dice algo para sí mismo, sin expresarlo en voz alta. Así, frases como "lo dijo para sus adentros" son perfectamente correctas.