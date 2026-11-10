¿María come tortilla? La RAE explica qué son los verbos transitivos y cómo identificarlos

Los verbos transitivos están presentes constantemente en nuestro día a día, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Comer, decir, querer, romper, saber o ver son algunos ejemplos de este tipo de verbos que, desde el punto de vista gramatical, se caracterizan por construirse con un complemento directo. Así lo explica la Real Academia Española (RAE) en su Glosario de términos gramaticales.

Pero ¿qué significa exactamente que un verbo sea transitivo?

Se trata de aquellos verbos cuya acción recae sobre una persona, un animal, una cosa o una idea, que desempeña la función de complemento directo. Por ejemplo, en la oración: "María rompió el vaso", el verbo "romper" necesita un elemento sobre el que recae la acción: "el vaso". Lo mismo sucede en: "Juan vio a Pedro" o "El periodista escribió el informe".

El complemento directo puede aparecer de distintas maneras: mediante un grupo nominal ("Buscaban traductores"), precedido o no de la preposición a ("Vi a Álvaro"); una oración subordinada ("Dijo que estaba informado" o "Dijo estar informado"), o un pronombre ("Lo dijo").

¿En qué se diferencian los verbos transitivos de los intransitivos?

La diferencia fundamental está en la presencia del complemento directo. Mientras que los transitivos se construyen con este complemento, los intransitivos no lo llevan. Algunos ejemplos de estos últimos son trabajar, dormir o llegar.

Así, en: "Manolo hizo la tortilla", el verbo "hacer" es transitivo porque tiene un complemento directo: la tortilla. En cambio, en "Manolo llegó tarde", el verbo "llegar" funciona como intransitivo.

No obstante, esta distinción no siempre es tan sencilla. La RAE explica que muchos verbos pueden presentar usos transitivos e intransitivos dependiendo del contexto y de lo que quiera expresar el hablante. Por ejemplo, "estudiar" es transitivo en "Leo estudia gramática", pero se utiliza sin complemento directo en "Leo estudia por las noches".

También ocurre con verbos como "comer": en "Como croquetas", el complemento directo es croquetas, mientras que en "Como todos los días a las tres" no aparece expresamente.

¿Un verbo transitivo puede aparecer sin complemento directo?

Sí. Y aquí está una de las particularidades que conviene tener en cuenta: la ausencia de un complemento directo expreso no convierte automáticamente a un verbo transitivo en intransitivo.

Existen construcciones en las que el complemento se omite porque se sobreentiende o porque no interesa especificarlo. Es lo que sucede en: "Siempre canta en la ducha", donde se entiende que "canta" canciones, aunque no se mencione ninguna.

La RAE denomina a estos casos usos absolutos de los verbos transitivos. También puede omitirse el complemento cuando se trata de algo indefinido, como en: "Unas veces tengo tiempo y otras no tengo".

Por tanto, no hay que confundir la ausencia de un complemento directo con la naturaleza intransitiva de un verbo: en ocasiones, ese elemento simplemente permanece tácito.

Algunos verbos cambian de significado según su uso

La presencia o ausencia del complemento directo también puede modificar el significado de algunos verbos. Un ejemplo muy claro es "subir": no significa exactamente lo mismo decir: "Lola ha subido los trastos a la buhardilla" que "Lola ha subido a la buhardilla".

En el primer caso, los trastos es el complemento directo y la oración expresa que Lola ha trasladado esos objetos a un lugar más alto. En el segundo, el verbo indica que ella misma se ha desplazado hasta la buhardilla.

Algo parecido sucede con "vivir": "Los artistas viven una vida miserable" presenta un uso transitivo, mientras que "Los artistas viven miserablemente" es una construcción intransitiva.