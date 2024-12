Las exposiciones que marcarán el 2025

10 / 14

Huguette Caland inédita

A partir del 19 de febrero, se podrá ver en el Museo Reina Sofía Huguette Caland. Una vida en pocas líneas, la primera gran retrospectiva en Europa de la artista libanesa Huguette Caland (Beirut, 1931-2019). Su obra fue un constante desafío a las convenciones estéticas, sociales y sexuales de su tiempo. | Imagen: Visages, 1979. The Museum of Modern Art, New York. Gift of Sandra and Tony Tamer, Anonymous, Xin Zhang, Lonti Ebers, and The Modern Women's Fund, 2021.