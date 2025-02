Los carteles más famosos de Andy Warhol

9 / 12

The Velvet Underground

En 1965, Warhol anunció que se retiraba como artista para centrarse en el cine y la música. Se convirtió en el representante de la banda The Velvet Underground. Se encargó del diseño de la portada del disco, una de las más emblemáticas de todos los tiempos con un plátano amarillo estridente sobre fondo blanco. | Lp de The Velvet Underground The Velvet Underground & Nico. Impresión offset, 1967.