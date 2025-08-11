La explosión de la batería de un vehículo eléctrico culpable del incendio en la Mezquita de Córdoba

El incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba la noche del viernes fue provocado por la explosión de la batería eléctrica de un vehículo de limpieza (barredor) que se encontraba en una capilla lateral del monumento. Esta ha sido la causa confirmada del suceso, que generó el fuego que ha causado un alto impacto simbólico y patrimonial.

Que haya sido la explosión de la batería eléctrica de un vehículo (barredor) lo que casi acaba con esa preciosa herencia que es la catedral de Córdoba parece toda una metáfora de la relación entre las nuevas tecnologías "verdes" y el legado de nuestra civilización. pic.twitter.com/iXwAhzWX8a — miguel ángel quintana paz (@quintanapaz) August 9, 2025

El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha anunciado la activación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural para evaluar los daños y coordinar medidas de protección y recuperación de este bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

"El Plan se centrará en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", señaló el Ministerio en un comunicado oficial.

Daños contenidos

El fuego se originó pasadas las 21:00 horas del viernes 8 de agosto en una capilla lateral de la Mezquita-Catedral, generando una densa humareda visible desde varios puntos de la ciudad. Aunque las llamas generaron gran alarma, la intervención de los bomberos fue clave para evitar una tragedia mayor.

Dado que el monumento es Patrimonio Mundial, la UNESCO ha solicitado un informe detallado sobre el suceso. El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Junta de Andalucía y otras entidades responsables de la conservación del templo, está elaborando un informe técnico que incluirá una descripción precisa del área afectada, una valoración de los daños sufridos y un plan de intervención a corto y medio plazo.

El coste de la restauración

El Cabildo de Córdoba asumirá íntegramente el coste de la restauración de la Mezquita-Catedral, que ascenderá a cerca de un millón de euros. Así lo ha confirmado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, tras aprobarse este lunes el plan de intervención de emergencia para restaurar la zona afectada por el incendio.

En declaraciones a Onda Cero, Del Pozo calificó de "excelente" la gestión del Cabildo Catedral y destacó la coordinación con el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Cultura, que ofreció ayuda desde el primer momento.

La consejera subrayó que el incendio solo afectó a entre 50 y 60 metros cuadrados de los más de 13.000 que ocupa el monumento, y que los daños son "perfectamente restaurables". También recordó que la cubierta más afectada fue renovada hace apenas seis o siete años

Rechazo a los mensajes de odio

Mientras se trabaja en la restauración, varias instituciones han alzado la voz contra los comentarios ofensivos difundidos en redes sociales por personas que se mostraron satisfechas con el incendio.

En un comunicado, la organización musulmana Junta Islámica con sede en Córdoba condenó la "ceguera ideológica y trasnochada" de quienes aplaudieron el incidente, recordando que el edificio ha sido lugar de oración "al Dios Único de todos los creyentes" a lo largo de los siglos y agradeció la labor de los cuerpos de seguridad y bomberos que "actuaron con rapidez y eficacia, evitando un desastre similar al de Notre Dame en París".

Diversas entidades eclesiásticas, como el Cabildo de la Catedral de Mallorca, han mostrado su solidaridad con Córdoba. A través de un mensaje publicado en la red social X, expresaron su "apoyo" y resaltaron "la importancia del mantenimiento y la prevención del patrimonio de la Iglesia".