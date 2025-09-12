El retratista del 'Procés' no encuentra comprador para un original de Puigdemont, que vende por cuatro cifras

Jordi Magrià, alias Bicman, es uno de esos personajes que ganaron una cierta notoriedad con el Procés independentista. Magrià es un ilustrador con una gran habilidad con el bolígrafo, una suerte de artista con los bolis Bic en la mano que se dedicó a retratar los hitos del independentismo durante los años de mayor presión social.

Bicman ilustró libros, catálogos y toda clase de material relacionado con el independentismo. En la cumbre de su carrera como artista de la república catalana realizó el retrato de Puigdemont que se utilizó para ilustrar la papeleta de Junts en las europeas en las que se presentó el prófugo.

El retrato también se utilizó en pancartas como la que presidió durante años la plaza mayor de Amer (Gerona), el pueblo natal del líder separatista y también en banderolas.

Pues bien, el original está en venta y de momento no encuentra comprador. El autor ha anunciado en X que pone a la venta el retrato por un precio de saldo, de cuatro cifras nada más. Pero todas respuestas son más bien críticas. Hay quien llama "traidor" a Puigdemont, quien ofrece cantidades ridículas y quien recomienda al dibujante que done la obra al Museo de Historia de Cataluña para que quede constancia de la "estafa" del proceso. También hay quien extrae conclusiones políticas como que el Procés está de liquidación.

🖌️ Em venc l’original del retrat del MHP Puigdemont (56x56 cm, emmarcat amb vidre museu 70x70 cm).

📍 Ha estat 6 anys a la façana d’Amer, a paperetes europees i a molts domassos.

✨ Una peça amb història i simbologia. 👉 Interessats: la xifra és de 4 números, però el primer és… pic.twitter.com/wWMRUJyJBM — Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) (@JordiMagria1) September 11, 2025

Un día después de la Diada más estrepitosa, el separatismo no levanta cabeza. Tal como reconoció Lluís Llach en su discurso al término de la parca manifestación, el independentismo atraviesa una profunda depresión.

A modo de curiosidad, Bicman, Magrià de apellido, pertenece a la familia que fabricaba los Airgam boys, cuyo nombre corresponde a las letras del apellido al revés.