Jaume Giró deja el escaño y se va de la ejecutiva de Junts harto de Puigdemont

El exdirectivo bancario que representaba el pragmatismo en la formación separatista constata que centrar el partido es imposible.

(Barcelona)
Jaume Giró, durante una rueda de prensa. | LD/Agencias

Jaume Giró, el exdirectivo de La Caixa y exconsejero de Economía de la Generalidad que ejercía de pragmático en el partido de Carles Puigdemont renunciará este jueves a su escaño en el parlamento autonómico y a su cargo en la ejecutiva de Junts.

Según ha avanzado La Vanguardia, Giró tira la toalla harto de un Carles Puigdemont que ejerce un liderazgo personalista y autoritario y que impide centrarse a la formación. Giró entró en política tras haber pasado por los comités de dirección de Gas Natural, La Caixa y Repsol y de haber sido director general de la Fundación La Caixa y miembro del comité estratégico de inversiones de Criteria.

Fue nombrado consejero de Economía en el gobierno de coalición entre ERC y Junts que presidía el republicano Pere Aragonès. En la crisis que precipitó la salida de Junts del 'Govern' se mostró abiertamente contrario a las tesis de Puigdemont.

También chocó con el presidente de Junts con ocasión de las elecciones locales en Barcelona. Giró abogaba por negociar con los socialistas y repartirse el consistorio. Finalmente, el apoyo del PP al PSC para evitar un gobierno municipal de Junts descabalgó al candidato separatista de la alcaldía.

Giró representaba en Junts a la vieja escuela de Convergència aunque no militara nunca en el partido de Pujol. Su incomodidad con las formas y procedimientos en Junts era cada vez más acusada. Además, nunca llegó a formar parte del reducido círculo de confianza de Puigdemont y se quejaba de que los miembros de la ejecutiva se limitaban a asentir las decisiones del expresidente catalán.

