Jaume Giró deja el escaño y se va de la ejecutiva de Junts harto de Puigdemont

Jaume Giró, el exdirectivo de La Caixa y exconsejero de Economía de la Generalidad que ejercía de pragmático en el partido de Carles Puigdemont renunciará este jueves a su escaño en el parlamento autonómico y a su cargo en la ejecutiva de Junts.

Según ha avanzado La Vanguardia, Giró tira la toalla harto de un Carles Puigdemont que ejerce un liderazgo personalista y autoritario y que impide centrarse a la formación. Giró entró en política tras haber pasado por los comités de dirección de Gas Natural, La Caixa y Repsol y de haber sido director general de la Fundación La Caixa y miembro del comité estratégico de inversiones de Criteria.

Fue nombrado consejero de Economía en el gobierno de coalición entre ERC y Junts que presidía el republicano Pere Aragonès. En la crisis que precipitó la salida de Junts del 'Govern' se mostró abiertamente contrario a las tesis de Puigdemont.

También chocó con el presidente de Junts con ocasión de las elecciones locales en Barcelona. Giró abogaba por negociar con los socialistas y repartirse el consistorio. Finalmente, el apoyo del PP al PSC para evitar un gobierno municipal de Junts descabalgó al candidato separatista de la alcaldía.

Giró representaba en Junts a la vieja escuela de Convergència aunque no militara nunca en el partido de Pujol. Su incomodidad con las formas y procedimientos en Junts era cada vez más acusada. Además, nunca llegó a formar parte del reducido círculo de confianza de Puigdemont y se quejaba de que los miembros de la ejecutiva se limitaban a asentir las decisiones del expresidente catalán.