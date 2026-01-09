El proyecto 'Sigena Mágica' presenta un nuevo fragmento de la Sala Capitular del Monasterio

El Monasterio de Sigena, en Huesca, acogió este viernes la presentación oficial del cuarto alfarje que recrea los que existieron en la Sala Capitular, un nuevo hito en el desarrollo del proyecto Sigena Mágica, promovido por Juan Naya.

Además de su impulsor, al acto han asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón; las consejeras de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; los directores generales de Cultura -Pedro Olloqui- y de Patrimonio Cultural -Gloria Pérez- y el alcalde de la localidad oscense, José Jaime Castellón.

El nuevo alfarje recrea el artesonado mudéjar que cubría originalmente la Sala Capitular, un espacio considerado por los expertos como la "Capilla Sixtina del Románico", y cuya destrucción en 1936 supuso la pérdida de uno de los grandes tesoros del patrimonio histórico español.

"Este cuarto alfarje representa mucho más que una pieza recuperada: es la confirmación de que Sigena Mágica es un proyecto sólido, riguroso y vivo. Cada avance demuestra que la recreación de la Sala Capitular no es un gesto simbólico, sino un proceso real de restitución del sentido profundo de Sigena, basado en investigación, excelencia artesanal y respeto absoluto por la historia", ha afirmado Juan Naya, impulsor y líder del proyecto Sigena Mágica.

Investigación

La pieza presentada es el resultado de un largo proceso de investigación histórica, artística y técnica desarrollado en el marco de Sigena Mágica. La estructura del techo en madera, así como el estudio de los motivos decorativos, cromáticos y simbólicos, han sido definidos por el maestro artesano Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, fruto de años de investigación específica sobre el artesonado original de Sigena.

Según ha indicado Paco Luis Martos, "la elaboración de este alfarje ha sido un proceso largo y muy riguroso, basado en años de investigación previa sobre el artesonado original de Sigena. Desde la concepción de la estructura hasta la definición de los motivos decorativos, el objetivo ha sido siempre el mismo: ser fieles a las técnicas medievales y transmitir ese conocimiento al equipo que ha ejecutado el dorado y la policromía. El resultado es fruto del trabajo colectivo y de una gran disciplina artesanal".

Sobre esta base rigurosa, el dorado y la policromía del alfarje han sido ejecutados por un equipo de artesanos de Almudévar, coordinado por Javier Franco Portolés, en un proceso de más de un año y medio de trabajo, siempre bajo la supervisión continuada de Paco Luis Martos y de su colaboradora Florencia Iracema, especialista en técnicas históricas de policromía.

El resultado es una réplica "de altísimo valor científico, artístico e histórico", realizada con criterios de máxima fidelidad a las técnicas medievales, que permite comprender de nuevo la unidad estética y simbólica de la Sala Capitular en todo su esplendor.

"Para el equipo de Almudévar ha sido una experiencia extraordinaria y muy exigente. Hemos trabajado durante más de un año y medio aplicando técnicas históricas complejas, aprendiendo directamente de maestros con un conocimiento profundo del oficio. Ha sido un proceso de aprendizaje, responsabilidad y compromiso con un patrimonio que sentimos como propio", ha destacado Javier Franco Portolés, coordinador del equipo de artesanos de Almudévar.

Sigena

El acto de presentación ha tenido lugar en el propio Monasterio de Sigena. Durante la jornada, los asistentes han podido aproximarse a la dimensión original del conjunto mediante recursos de mediación cultural que permiten visualizar y experimentar la Sala Capitular como un espacio total, integrando arquitectura, pintura mural y artesonado. Con este cuarto alfarje, ya son cuatro de los doce que componían el techo original los que han sido recreados.

Desde hace más de quince años, Sigena Mágica trabaja en la recreación rigurosa y documentada de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena, combinando investigación histórica, artesanía tradicional, innovación tecnológica y divulgación cultural.

La presentación de este cuarto alfarje consolida el proyecto como una de las iniciativas de recuperación patrimonial más ambiciosas y singulares de Europa, y reafirma a Sigena como un espacio vivo de conocimiento, emoción y legado.