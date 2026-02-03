Hallan en el mar Jónico de forma casual una nave mercante de época romana con una gran carga de ánforas

Un importante hallazgo arqueológico ha salido a la luz en las profundidades del mar Jónico. Las autoridades italianas han localizado el pecio de una gran nave mercante de época romana tardoimperial que aún conserva su cargamento de ánforas en su interior. El descubrimiento, mantenido en secreto durante varios meses para evitar posibles expolios, ha sido confirmado este martes por la Guardia de Finanzas italiana, encargada de la protección económica y patrimonial del país.

El hallazgo se produjo de manera completamente casual mientras se realizaban labores habituales de vigilancia marítima. Durante estas tareas, los avanzados sistemas tecnológicos instalados en la embarcación detectaron una "anomalía" en el fondo marino. Ante esta señal inesperada, el Núcleo de Buceadores se desplazó hasta la zona para realizar una inspección más detallada, momento en el que se descubrió la presencia del antiguo navío junto a su cargamento, compuesto por numerosas ánforas.

Tras esta primera localización, se organizó una operación conjunta en la que participaron buceadores especializados del propio cuerpo y expertos arqueólogos de la Superintendencia de Brindisi, Lecce y Taranto. Los especialistas confirmaron el valor histórico del pecio, que ofrece una oportunidad excepcional para estudiar las rutas comerciales y el transporte marítimo durante el periodo tardío del Imperio romano.

Las autoridades han destacado la relevancia del hallazgo, que podría aportar información clave sobre el comercio, la economía y la navegación en el Mediterráneo antiguo. Por el momento, el lugar permanece protegido mientras se evalúan los próximos pasos para su investigación y conservación, con el objetivo de preservar este testimonio del pasado.