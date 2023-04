Conspiración en El Cairo cuenta cómo un joven humilde hijo de un pescador va desde su pueblo a la capital de Egipto, El Cairo, a estudiar en Al Azhar, la facultad de teología más importante de Egipto y epicentro del islam suní. El primer día de clases el gran imán (equivalente en cierto sentido al Papa en la fé católica) se derrumba y muere frente a sus alumnos desatando una feroz batalla para ocupar su puesto. Este joven, Adam, se verá inmerso en una implacable lucha de poder entre las élites religiosas y políticas del país, cada uno quiere poner a su candidato.

La película Conspiración en El Cairo es del director sueco de origen egipcio Tarik Saleh (de madre sueca y padre egipcio) que ha explicado que "no fue posible rodar la película en Egipto" ya que no puede volver a pisar el país desde que en 2015 fuera a rodar El Cairo Confidencial. "Tres días antes de que empezáramos a rodar los servicios de seguridad egipcios nos ordenaron abandonar el país, desde entonces figuro en una lista de indeseables que, de volver a pisar suelo egipcio, sería detenido de inmediato".

Para el director lo más triste es que la decisión se hizo pública incluso en la televisión egipcia. "Me encanta este país, he pasado tiempo allí, tengo amigos y familia, me considero un egipcio de Suecia. No soy nacionalista, pero es un país que me gustaría enseñar a mis hijas, y mi amor por él no se ve correspondido".

Conspiración en El Cairo se trata de un thriller político ambientado en Al-Azhar, universidad en la que estudió el abuelo del director, cuya idea surgió cuando Tarik Saleh estaba viendo El nombre de la rosa, de Umberto Eco. "Como hago a menudo, jugué con esta idea: "¿Y si contara una historia así pero en un contexto musulmán? ¿Sería posible? ¿Se me permitiría? ¿Es peligroso?".