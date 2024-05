Ducati ya abraza a Márquez

En la literatura popular hay muchas referencias que enseñan que es mejor tener al enemigo cerca o en casa para evitar sus envites. Pues algo parecido es lo que ha debido de pensar Ducati ante el meteórico progreso de Marc Márquez con la Ducati.

Su fichaje por Gresini no estuvo bien visto en la fábrica italiana, siempre le han tenido como el enemigo a batir, pero ahora que reta cara a cara a los pilotos oficiales de Panigale como Bagnaia, Bastianini o Jorge Martín, y lo hace con una moto inferior, la de la temporada pasada, las tornas parecen haber cambiado.

La salida magistral en la sprint del sábado en Le Mans, en la que el ilerdense pasó de las decimotercera posición a la quinta para finalizar la carrera segundo, y la remontada en la carrera del domingo con adelantamiento incluido al vigente campeón, Peco Bagnaia, provocó que el jefazo de la marca, Davide Tardozzi se acerca a Marc a abrazarle y felicitarle por el trabajo hecho.

Bien conocido es el carácter del director deportivo de la firma italiana dentro y fuera del paddock, intenso, exigente y orgulloso que ahora va a tener que recoger velas para intentar que Marc no se vaya de Ducati. Y la cosa no va a ser fácil, hay muchos gallos para el mismo gallinero. Están Bagnaia y Bastianini, en el primer equipo oficial, y Jorge Martín con otra pata negra en el segundo equipo. El año que viene, Gresini, dejará posiblemente Ducati para ser equipo Yamaha y Marc no estará con ellos, por lo que estará libre y dispuesto no sólo a ascender en Ducati si no a probar en Aprilia, en la que también puede quedar hueco por la retirada de Aleix Espargaró o en KTM, formando pareja con el novato del año, Pedro Acosta.

Márquez ha demostrado que vuelve a ser Márquez y más pronto que tarde volverá a reencontrarse con la victoria y, posiblemente, con el campeonato y todos los equipos quieren que sea su moto la que alcance este escalón.

Si nos preguntamos a qué se ha debido este cambio en la dirección del equipo Ducati, la respuesta es que Marc ya está en las quinielas para el Mundial, está tercero tras Martín y Bagnaia y empatado a puntos con Bastianini. Es por esto que Ducati no puede dar la sensación de que un piloto fuera de su órbita gana sin apoyo y soporte, les dejaría en muy mal lugar de cómo están haciendo las cosas y más cuando, insisto, Marc están logrando sus resultados con la moto del año pasado, ya que le vetaron para poder pilotar el modelo nuevo, más rápido y competitivo.

No queda mucho para ver a Marc en lo más alto del podio y se lo merece. El ocho veces campeón del mundo se ha convertido en un auténtico ejemplo de superación, de esfuerzo, de no rendirse y ha demostrado, una vez más, con su pilotaje, su forma de aprender y entender las motos, ser uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte.