Rodolfo Sancho protagoniza Delfines de plata, la vuelta como director de cine de Javier Elorrieta tras 12 años volcado al mundo de la música. La película es un thriller que tiene como escenario principal un lujoso hotel de Madrid por donde pasan artistas y políticos y en el que trabaja un terrorista islámico que pretende atentar en el recinto para golpear a Occidente.

La trama terrorista no es la única de Delfines de plata, donde encontramos desde amores secretos a un botones que roba en las cajas fuertes de las habitaciones. Precisamente por este último hecho llega al hotel el personaje de Rodolfo Sancho, "un policía estoico con un dominio de sus emociones muy grande, muy astuto y que está dispuesto a saltarse las normas para para hacer lo correcto", cuenta el actor a Andrés Arconada durante una entrevista para esCine. Investigando los robos será cuando se encuentre de lleno con la trama del terrorismo islámico.

Rodolfo Sancho ha querido rendir homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "a los que los ciudadanos no le reconocen su labor, son héroes en la sombra". El actor los considera héroes porque "su deber y su trabajo es precisamente que nosotros sigamos viviendo en este mundo occidental de la inopia en la que vas con un amigo a tomar café o al supermercado y ellos se encargan de que vivamos esta fantasía. Fantasía porque, como recuerda el actor, "el occidental olvida que el 80% del mundo no es como Occidente, el resto del mundo es mucho más crudo y mucho más duro".

De hecho, ha añadido, durante la preparación de Delfines de plata se le venía a la cabeza la película Algunos hombres buenos, concretamente "el speech de Jack Nicholson a Tom Cruise cuando le dice ‘tú me criticas desde tu lugar, pero tú me quieres en esa frontera y me necesitas en esa frontera’, por eso me enorgullece hacer este tipo de personajes".

El actor cuenta que "he tenido la oportunidad de hacer de Policía Judicial de la Guardia Civil, de espía del CNI... lo que me ha permitido documentarme mucho sobre este tipo de personajes y he podido conocer a esta gente, que son de otra galaxia". Por ejemplo, "un agente del CNI que su mujer y sus hijos de 18 y 17 años no sabían que era espía del CNI". Profesionales a los que "de verdad me gusta honrarles con este tipo de personajes porque esta gente mantiene nuestra forma de vida, esta forma de vida tan cómoda que vivimos y tan ilusoria que es gracias a estos tipos que están en las fronteras".

Como anécdota ha contado cómo "conocí a un tipo que medía 1’60, delgadito, de los que ves por la calle y dices no tiene media hostia, pero que te podía estrangular en cuatro segundos". Sin embargo, los héroes públicos, lamenta, "son Cristiano Ronaldo, artistas, músicos... pero los héroes en la sombra y los de verdad son esta gente".

La vuelta de Javier Elorrieta

Javier Elorrieta ha contado en esCine cómo ha sido su vuelta al cine 12 años después, "la verdad es que es una maravilla volver al cine porque es una cosa que se lleva en el alma, una especie de droga que tenemos dentro". En este caso adapta la novela de Félix García Hernán con el que ha contado durante el rodaje. "Leí la novela y me encantó porque tiene muchos ingredientes distintos que son interesantes para el espectador".

El director enumera como "toca con inteligencia muchos problemas sociales como el terrorismo, la homosexualidad, la inmigración..." para concluir "en unas secuencias de acción, aunque no es una película de acción sino un thriller, una novela negra".

Rodolfo Sancho precisamente destaca de Delfines de plata que "al ser una película que tiene tantos ingredientes, toca tantos temas, que por un lado o por otro te engancha". El actor también ha revelado en esRadio su secreto para hacer estos personajes tan estoicos. "El truco es dejar al espectador pensar, que él vea el mundo interior, cuando haces algo extremo se lo estás dando mascado pero cuando haces algo hierático es el espectador el que está haciendo la película, y eso me encanta porque cada espectador va dilucidando el mundo interior del personaje".