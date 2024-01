Chico conoce chica, se gustan, pasan tiempo juntos y se divierten. Hasta aquí sería la típica historia de comedia romántica. Pero qué pasa cuando el chico confiesa a la chica que es asexual, que no ha sentido nunca líbido ni atracción física por nadie. ¿Puede funcionar esa relación?

Desde Lituania llega a los cines españoles este fin de semana Slow, una película muy interesante que reflexiona sobre esa premisa. Elena (Greta Grineviciute) es una bailarina de danza contemporánea que va a impartir clases a unos chicos sordos con ayuda de un intérprete del lenguaje de signos, Dovydas (Kestutis Cicenas). Desde el primer momento conectan a la perfección, empiezan a verse fuera de las clases y confirman que la atracción es mutua. Atracción intelectual y sentimental, pero algo no termina de cuadrar.

Cuando Dovydas comprende que Elena quiere ir un paso más allá, le hace la confesión. Una confesión que llega en modo de torpedo sobre la línea de flotación de Elena, una chica muy activa sexualmente. ¿Podrá Elena soportar parar en seco su vida sexual? ¿Lo que siente por Dovydas será suficiente?

Ambos van desarrollando un vínculo romántico muy fuerte que aumenta conforme van aproximándose entre ellos. A medida que se entrelazan más estrechamente, luchan por negociar el sacrificio y el compromiso que supone su nueva intimidad, y se ven obligados a descubrir los límites de su generosidad hacia el otro.

Elena quiere comprender a Dovydas, pero no puede dejar de sentir frustración, la misma que siente él por no poder darle a ella lo que necesita, "no puedo pasarme la vida pidiendo perdón". Una gran frase del diálogo que resume a la perfección los sentimientos de los dos.

Slow es la representante de Lituania en la próxima edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Además ha tenido una brillante trayectoria por distintos festivales de primera categoría, alzándose incluso con el premio a Mejor Dirección en el prestigioso Festival de Sundance.

La directora lituana Marija Kavtaradze (Summer Survivors) sabe abordar con una gran sensibilidad un tema tan delicado, lejos del morbo y sin caer en el cliché. Película muy recomendable que puede servir para descubrir una filmografía como la lituana que llega poco a España.