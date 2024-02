Andrés Arconada habla esta semana de Argylle, un thriller de espías con mucha acción y toques de humor. Una película que "no me ha entusiasmado" porque "las películas de espías tienen que tener un mínimo de credibilidad". El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que "siempre se comparan con las películas de James Bond, que son excesivas y no hay quien se las crea". La diferencia es que "las historias e Bond tienen un estilo, una forma y, lo más importante, es algo con lo que hemos crecido". Por tanto, "nos hemos ido acostumbrando y casi le pedimos todas esas acrobacias como si fuese Tom Cruise en Misión Imposible".

En el caso de Argylle nos cuenta la historia de Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una escritora de éxito que ha vendido millones de libros de su agente de fama mundial, Argylle (Henry Cavill). La creadora de este personaje es introvertida y una mujer solitaria que sin quererlo "se va a meter en un follón tremendo". El problema es que "la trama de uno de sus libros empezará a ser un reflejo real, revelando los secretos de un grupo internacional de espías. Un momento en el que la línea que separa la realidad y la ficción se borrará inesperadamente.

Para Arconada a Argylle "le falta gancho y le sobran secuencias y giros, no se puede estar girando sobre la misma historia continuamente porque cuando llevas una hora de metraje te aburre tanto giro". Para colmo, es predecible, "piensas todo va a tener un final lógico que va a ser éste".

Andrés Arconada considera que Argylle puede gustar a los amantes del cine de acción y de espías, "pero no creo que os entusiasme porque la historia la habéis visto mejor hecha y, evidentemente, mejor interpretada aunque estén todos correctos". El problema es "falta de fuerza por todos los lados".