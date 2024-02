Andrés Arconada habla esta semana de El color púrpura, "una película que es un musical, y quiero resaltar esto porque en España los tráileres ocultan mucho que las películas sean musicales, ha pasado con Wonka y con Chicas malas y ha vuelto a pasar con El color púrpura".

En primer lugar Arconada avisa que "no es un remake de la película que ya hizo Steven Spielberg" en 1985 con el mismo título que adaptaba la novela homónima de Alicia Walker. Tras el éxito mundial de la película, "Broadway decidió hacer un musical basado en la película de Spielberg, funcionó más o menos bien, y se llevó a los escenarios de Londres donde no funcionó tan bien".

Ahora Steven Spielberg ha decidido adaptar la versión del musical de Broadway al cine. El crítico de Libertad Digital y esRadio señala que "Spielberg con ese olfato que últimamente parece que le ha atacado una gripe porque ya no huele para nada el éxito como hacía antes, que era el Rey Midas, vuelve a fracasar estrepitosamente con esta adaptación de El color púrpura".

¿Por qué no funciona El color púrpura? Arconada lo tiene claro, "lo mejor de El color púrpura era ese melodrama desatado de Celie, esta mujer negra maltratada desde niña, abusada por su padre, vendida al mejor postor, a la que le quitan los hijos, que le quitan también a la hermana... era todo un desastre y Spielberg lo supo adaptar muy bien". Tan bien que en 1985 hizo que "todo el planeta llorase a moco tendido" en los cines. Una historia situada a comienzos del siglo XX en el Sur de los Estados Unidos.

Sin embargo, en esta nueva versión de El color púrpura "el espectador no solamente no llora con la película, sino que le deja de interesar al poco de empezar". Lo único que salva Arconada de la película es "la música y las coreografías, que son sumamente originales y están muy bien hechas". El problema es "la historia porque no me la puedes suavizar, no me la puedes minimizar, no me la puedes quitar la emoción que tenía la primera en base a la nada más absoluta".

La muestra de que la historia ha sido recortada se aprecia en la diferencia de duraciones. Si la película de 1985 duraba 2:30 horas, esta nueva versión dura 2:20 horas, "teniendo en cuenta que al ser musical tienes que meter por lo menos 15 canciones". Por tanto, "imaginaros cómo se queda la historia". Andrés Arconada cree que la El color púrpura "no gustará ni a los amantes del musical ni a los que les gustó la película de 1985, a mí me dejó totalmente frío y por qué no decirlo, aburrido".