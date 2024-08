La actriz Gina Gershon acudió al programa de entretenimiento Watch What Happens Live y allí confesó al presentador Andy Cohen algunas de sus experiencias con Tom Cruise durante el rodaje en 1987 de la famosa película Cocktail.

Cruise, ahora de absoluta actualidad por su arriesgada labor en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, participó en una escena sexual durante el rodaje de esa película. Gershon, famosa por intervenir en otras películas de marcado carácter erótico como Showgirls, dijo que la conducta del astro fue ejemplar.

Cruise, que entonces contaba 25 años, fue un "caballero". "Empezaba bajo las sábanas -dijo la actriz sobre la escena- y le dije que tenía muchas cosquillas. Le dije algo como, 'No, no, no hagas eso'. En una toma, creo que quería una reacción, me agarró el estómago y le di un rodillazo justo en la nariz. Pensé, '¡Dios mío! Acabo de romperle la nariz a Tom Cruise". Él dijo: "No, ya me lo dijiste". Es mi culpa’. Fue muy protector conmigo".

Todo ocurrió años antes de que un asesor de este tipo de escenas tenga que estar presente obligatoriamente en los rodajes de momentos íntimos tras los sucesivos escándalos sexuales que han afectado a Hollywood y las campañas del MeToo.

En el momento de su estreno, Cocktail -que contaba ls intentos del personaje de Cruise de convertirse en un experiementado camarero de élite- fue un enorme éxito de taquilla que probó el potencial del actor después de Risky Business y Top Gun.

Gershon, menos experimentada en ese momento, no tardaría en ganar relevancia con películas como Lazos Ardientes y la citada Showgirls.