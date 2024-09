La pregunta sobre un James Bond gay que ofendió a Daniel Craig: "Seamos adultos por un segundo"

La rueda de prensa de Daniel Craig, ex 007, y el director italiano Luca Guadagnino para presentar su drama gay titulado Queer vivió un momento potencialmente polémico que, al menos, sus protagonistas trataron de rebajar con sentido del humor.

Todo sucedió a colación de la pregunta de un periodista durante la rueda de prensa de si "podría haber un James Bond gay". El actor, sorprendió, respondió "amén" pero a su rescate acudió Guadagnino, famoso por filmar romances homosexuales como Call me by your name: "Chicos, seamos adultos por un segundo".

El director italiano puntualizó que "no hay forma de evitar el hecho de que nadie conocerá jamás los deseos de James Bond. Punto". "Dicho esto... ahora lo importante es que haga sus misiones correctamente ", dijo, ante las risas un tanto azoradas de Craig, que le respondió con un "te adoro".

Naturalmente, el momento cuajó en redes sociales, con muchos lectores criticando las ansias de la cultura "woke" de alterar mitos sobradamente conocidos para adaptarlos a esos supuestos nuevos tiempos e ideologías.

El actor ha sacudido su carrera de James Bond haciendo ahora el papel de homosexual en Queer, película con la que Guadagnino compite este año por el León de Oro e inspirada en la novela semiautobiográfica del escritor 'beat' William S. Burroughs.

El actor da vida a Lee -alter ego de Burroughs-, un estadounidense que vive en la Ciudad de México de 1950 perdido en el laberinto de tugurios en los que los que los homosexuales salen a divertirse, en noches de sexo y tequila que parecen eternas.

"Este es el tipo de películas que quiero ver, hacer o que me apetece afrontar (...) Si miro atrás no considero este trabajo como un desafío, sino como un placer", aseguró el actor británico en la rueda de prensa de presentación de la Mostra.

La película de Guadagnino, que compite por el León de Oro de la Mostra, contiene varias escenas de sexo homosexual entre Craig y el actor Drew Starkey, tal y como ya había advertido el realizador meses antes, e incluso ha decidido añadir otra al libro original.