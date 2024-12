Aunque los rumores sobre un James Bond femenino parecen haberse aplacado tras el estreno de Sin tiempo para morir, la última aventura de Daniel Craig, el temor de muchos aficionados por un cambio radical en la legendaria saga sigue presente. Tanto, que incluso una exchica Bond, la británica Gemma Arterton, se ha manifestado contra esta tendencia.

Arterton, que realizó una intervención destacada en Quantum of Solace, la segunda película de Craig en el papel de 007, ha asegurado a The Times que "no hay un James Bond femenino, igual que no hay una Mary Poppins masculina".

"Se habla de ello, pero creo que a la gente le parecería demasiado escandaloso. A veces solo hay que respetar la tradición", dice la actriz de 38 años. Arterton, que precisamente saltó a la fama profesional con el título Bond estrenado en 2008, ha desarrollado desde entonces una notable carrera profesional en la industria británica y también la norteamericana.

"No me arrepiento de haber hecho una película de Bond, pero me deja perpleja cómo me ha influido. Solo estaba cinco minutos en la película", dice al respecto de su papel de Strawberry Fields, una de las enlaces del agente secreto en Quantum of Solace.

Unos minutos que sirvieron para que Arterton haya trabajado después on realizadores como Neil Jordan o Stephen Frears, y prolongado su carrera teatral con obras en el Teatro Apolo de Londres o el Harold Pinter Theatre, además de un buen puñado de series televisivas.

Arterton también explicó en The Times por qué ha reducido su carga de trabajo en los últimos años: se trata de una decisión voluntaria tras el nacimiento de su primer hijo con el actor Rory Keenan. La actriz también decidió abandonar las redes sociales para así mantener la "mística" que debe poseer todo intérprete.