Carlos Areces: "No tengo problemas en hacerme fotos con la gente, salvo excepciones"

Muertos S.L. estrena su segunda temporada en Movistar Plus+. Dirigida por los hermanos Caballero (La que se avecina, El Pueblo, Machos Alfa, etc.), está protagonizada por Amaia Salamanca, Salva Reina y Carlos Areces, actor fetiche de los Caballero. "Mi vida profesional tiene tres puntos señalados: La hora chanante, Álex de la Iglesia y los hermanos Caballero", ha expresado Areces.

La serie de comedia negra cuenta la historia de la Funeraria Torregrosa, en la que, al fallecer el propietario, su mano derecha, Dámaso Carrillo, asume el mando. Sin embargo, los demás personajes se interpondrán en su camino: la viuda Nieves, Chemi y sus hijas, quienes planean cerrar la funeraria y montar un gimnasio.

Sobre la comedia

"Ellos siempre han tenido un dedo mágico para tocar temas escabrosos", ha dicho Areces sobre los hermanos Caballero, quienes se atreven con cualquier tipo de argumento, pues, según el actor, "no hay un solo tema que no se pueda tratar desde la comedia".

"Soy un gran consumidor de comedia. Todo lo lúdico está más infravalorado; tendemos a pensar que el drama nos hace reflexionar más desde una posición elevada", ha dicho Areces, quien se declara fanático del género y del terror. "Tampoco hacemos esto por los premios", ha afirmado Areces, comparándolo con el caso de Santiago Segura, cuyas películas son las más taquilleras del cine español. Sin embargo, a pesar de ello, la comedia sigue sin ganar premios.

Areces ha comparado Muertos S.L. con otras series de los Caballero, como La que se avecina, que, según él, "es una de las series que mejor lidia con el humor negro". En el caso de Muertos S.L., "el tono ha sido más neutro y el rodaje más rápido. Rodamos con cámara al hombro, técnicamente más ágil que La que se avecina y El Pueblo", ha argumentado Areces.

Álex de la Iglesia y la fama

El actor siente predilección por Álex de la Iglesia, con quien ha trabajado en varias ocasiones y a quien le ha dedicado unas palabras: "El cine de Álex tiene tantos momentos gloriosos. Sus rodajes son muy disfrutables y Balada es, sin duda, mi película más importante", ha reivindicado Areces sobre Balada triste de trompeta (2010), que surgió tras la serie Plutón verbenero, donde el actor hizo un cameo.

Areces también ha hablado sobre la gestión de la fama: "No tengo ningún problema en hacerme fotos con la gente, salvo en contadas excepciones". Asimismo, ha destacado su trayectoria profesional: "Los dos últimos años me los he pasado prácticamente de lunes a jueves rodando y los fines de semana de bolo, sin tener un día de descanso", algo por lo que está agradecido, pero que ha sido agotador.

Escucha la entrevista completa pinchando en el audio.