Nacho Vigalondo: "La vida adulta es más compleja de lo que nos dijeron"

Daniela Forever es la nueva película de Nacho Vigalondo que llega a las salas este 21 de febrero. El filme cuenta la historia de una pareja joven en la que la novia, Daniela (Beatrice Grannò), fallece, por lo que Nicolás (Henry Golding) acude a un ensayo clínico para seguir soñando con ella cada noche con la posibilidad de controlar los sueños, los llamados sueños lúcidos.

El protagonista comienza a moldear en sus sueños a su novia fallecida, creándola a su medida. Para Daniela forever nos cuenta que ha tenido presentes películas como Matrix o como Origen. "Si pudiéramos inventar un mundo donde somos dioses, en lugar de satisfacer la fantasía adolescente de poder, ahora vuelo como en Matrix, ahora que somos adultos lo que preferimos es estar tranquilos y vivir en la normalidad y dar paseos, porque la vida adulta es más complicada de lo que nos dijeron".

¿Terror o romance?

"Creo que la película es luminosa, parece un musical. Para mí es un regalo para el público proponer algo tan vertiginoso: que el punto de vista del protagonista sea cuestionado", ha dicho Vigalondo sobre el tono, la estética, los elementos disparatados —con la mezcla de la realidad y la ficción— y el guion.

Sobre la temática de la película, Vigalondo ha destacado que el proyecto podría haber sido más de terror, pero en este momento decidió optar por el romance: "Hay que aportar un poco de luz al camino", ha dicho Vigalondo, quien, por otra parte, ha expresado que "si tuviéramos la oportunidad de tomar esa pastilla, seríamos mucho peores", pues todo sería un caos hecho a medida para cada usuario, que daría rienda suelta a todo tipo de barbaridades.

"Es lo que más consumía de niño y lo que más me ha gustado", ha afirmado Vigalondo sobre el terror, un género en el que ha trabajado en proyectos como V/H/S: Viral (2014) o Historias para no dormir (2022), entre otros. "Para mí es tan importante el capítulo de Historias para no dormir como cualquiera de mis películas", ha argumentado Vigalondo, quien ha expresado su deseo de hacer un largometraje de terror en el futuro.

Sus pasiones cinematográficas

"Por mucha trayectoria que tengas, el estatus para decidir con quién haces la película lo tiene muy poca gente", ha subrayado Vigalondo sobre la gestión de los proyectos, en la que no siempre se puede tener el control creativo y artístico total.

El cine actual cuenta con una nitidez perfecta de la imagen; sin embargo, Vigalondo sigue siendo un fanático del Betacam y el VHS debido al filtro que aportan a las películas: "Cuando eres director de cine, se sobreentiende que la herencia sentimental la tienes con el celuloide".

"Ninguno de los efectos especiales es aplicable a otro tipo de película", ha dicho Vigalondo sobre Daniela Forever, donde todos los efectos estaban diseñados específicamente para el filme y no tanto para el imaginario popular. Asimismo, Vigalondo ha hablado sobre sus vicios profesionales: los efectos especiales y la comedia. "Incluso en las películas más duras que he hecho, la comedia es algo de lo que no consigo librarme jamás", ha concluido Vigalondo.

Pincha el audio para escuchar la entrevista completa.