Anora fue la ganadora del Oscar a la mejor Pelicula y Mejor Dirección para Sean Baker (que obtuvo también Mejor Guion Original y Mejor Montaje) en la 97 gala de los Oscar que tuvo lugar el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En total, cinco de las seis categorías a las que aspiraba.

Oscar 2025: Lista completa de premiados

Mejor actor de reparto -Kieran Culkin (A Real Pain)

Mejor película de animación -Flow. Un mundo que salvar

Mejor corto de animación: In the shadow of the Cypress

Mejor diseño de vestuario: Paul Tazewell (Wicked)

Mejor guion original - Sean Baker (Anora)

Mejor guion adaptado - Peter Straughan (Conclave)

Mejor Maquillaje y Peluquería - Pierre Oliver Persin, Stéphane Guillon, Marilyne Scarselli (La Sustancia)

Mejor Montaje - Sean Baker (Anora)

Mejor Actriz de Reparto - Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Diseño de Producción (Nathan Crowley, Lee Sandales (Wicked)

Mejor canción original - El Mal (Emilia Pérez)

Mejor Cortometraje Documental - The Only Girl in the Orchestra

Mejor Documental - No other Land

Mejor sonido -Gareth John, Richard King, Ron Bartlett, Doug Hemphill (Dune 2)

Mejores Efectos Especiales - Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer -Dune 2

Mejor Cortometraje - I’m not a robot

Mejor Fotografía - Lol Crawley (The Brutalist)

Mejor Pelicula Internacional: Aún estoy aquí (Brasil)

Mejor Banda Sonora Original: Daniel Blumberg (The Brutalist)

Mejor Actor - Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor Dirección -Sean Baker (Anora)

Mejor Actriz - Mickey Madison (Anora)

Mejor Pelicula -Anora