Natalia Verbeke: "Mi sueño siempre ha sido ser madre y ese es mi mayor logro"

Padres es la nueva película de José Antonio Bohollo, protagonizada por Fernando Cayo y Natalia Verbeke, que narra la desaparición de la hija de una pareja divorciada, quienes tendrán que averiguar qué ha sucedido con ella. "A nivel emocional es muy intensa, hay que medir muy bien hasta dónde llego en cada momento, porque la desaparición de una hija es un nivel de angustia muy alto. Eso fue lo más complicado", ha dicho Verbeke.

Verbeke ha contado en Una hora contigo que "hay actores con los que te sientas y es como si hubiera algo, una relación antigua, como si lo conocieras", refiriéndose a su compañero Fernando, con quien ha coincidido en otros proyectos como El Caso: Crónica de sucesos (2016) y El juego de la verdad. "Nos entendimos muy bien, tenemos una manera de trabajar muy parecida".

Los personajes de Verbeke y la maternidad

Por otro lado, la actriz se ha sincerado sobre la elección de sus papeles: "Siempre me he movido por los personajes. Si el personaje me ha gustado, me daba igual que fuera cine o televisión".

Sobre su personaje en Padres, Verbeke ha destacado el rol de la maternidad: "Es un tipo de amor inexplicable. La maternidad es algo que solo puedes vivir para comprenderlo. Desde que soy madre, entiendo el papel de madre desde otro lugar". Además, ha hablado sobre su maternidad a los 42 años: "Mi sueño siempre ha sido ser madre y ese es mi mayor logro".

Verbeke también ha reflexionado sobre la posibilidad de interpretar personajes más complejos: "La suerte que tengo ahora es que ya no soy ‘esa guapa’, y eso me permite poder hacer actuaciones que siempre me ha apetecido hacer".

El teatro y el cine

La actriz ha expresado su pasión por el teatro, ya que "los actores tenemos la suerte de poder hacer personajes más ricos; en el teatro no hay edad y todo puede ser. En el cine y la televisión no, porque la imagen determina mucho el personaje que interpretas", ha argumentado Verbeke.

Uno de los problemas fundamentales en la industria es la marginación de las actrices a partir de los 40. Verbeke ha contado que "con treinta y pico años no recibía papeles interesantes. No es que me faltaran ofertas de trabajo, pero no había chicha. Ahora eso está cambiando".

Sus padres, su rol a seguir

"Me gustan los actores que además son personas", ha dicho Verbeke sobre la actuación, un trabajo en equipo donde los egos deben dejarse aparte. Además, ha mencionado a sus padres como clave de su éxito: "Me he criado en un ambiente donde se me ha enseñado que todo se consigue a base de trabajo y esfuerzo, nada se regala".

Escucha la entrevista completa pinchando en el audio.