Clint Eastwood cumple 95 y anuncia nuevo film: "Trabajaré hasta que esté completamente senil"

Clint Eastwood cumplió este fin de semana 95 años y aprovechó la ocasión para desmentir rumores de su adiós al cine. Al contrario, confirmó que una nueva película como director está ya en produccion y que, de hecho, no tiene planeado retirarse.

El actor y director reveló al periodico austriaco Kurier que encuentra bien de salud y, de hecho, reflexionó sobre su avanzada edad. "No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro, hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos".

El director, que recientemente presentó en cines Jurado nº2 con éxito de crítica y público -pese a la pobre distribución en EEUU-, reflexionó sobre el estado del cine actual: "Anhelo los buenos tiempos en que los guionistas escribían películas como 'Casablanca' en pequeños bungalows en el estudio. Cuando todos tenían una idea nueva".

Y de ahí se deriva su filosofía personal, que sigue manteniendo: "Vivimos en una era de remakes y franquicias. He hecho secuelas tres veces, pero hace tiempo que no me interesa. Mi filosofía es: haz algo nuevo o quédate en casa".

Si eso ocurre es que, en los ya lejanos años 60, "como actor, todavía tenía contrato con un estudio, estaba en el sistema antiguo, y por lo tanto me veía obligado a aprender algo nuevo cada año", dijo. "Y por eso trabajaré mientras pueda aprender algo, o hasta que esté completamente senil".

Conocido por su rapidez a la hora de acometer rodajes, no hay nada que impida pensar que Eastwood finalmente estrenará esa nueva película que, tal y como anunció, está en fase de preproducción. El "hombre de una sola toma" sigue trabajando.