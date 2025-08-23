El Lobo de Wall Street pasa por ser una de las películas más recordadas de Martin Scorsese. Una comedia satírica sobre los malos hábitos de la Bolsa en la que Leonardo DiCaprio y Margot Robbie dan el do de pecho. La película de tres horas recibió múltiples nominaciones a los Oscar y, aunque no triunfó, es una de las más recordadas de su autor.

Los chicos de Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios, llaman a Luis Fernando Quintero, del programa de esRadio Tu dinero nunca duerme, para hablar de economía, cine, y también de las juergas de Jordan Belfort, personaje real que inspiró la historia de El Lobo de Wall Street.

