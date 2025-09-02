Ha pasado ya tiempo desde que Bryan Singer, antaño reputado director de la saga X-Men y thrillers como Sospechosos habituales o Valkiria, fue cancelado con contundencia en los albores del movimiento Me Too tras una serie de notorias polémicas.

Cabe reseñar que lo de Synger, de 59 años, era "voz populi" en Hollywood. Sin que el asunto adquierese el cariz delictivo que en el caso del magnate Harvey Weinstein o el actor Kevin Spacey -su denunciante Michael Egan acabó retirando la demanda inicial tras conversaciones que habrian implicado el desembolso de millones de dólares- las fiestas con jovencitos del director de Superman Returns, que presuntamente incluían sexo a cambio de papeles y violaciones a menores de edad, acabaron formando parte de la crónica negra del Hollywood de principios de este siglo.

A este proceso se sumaron las reiteradas acusaciones de mala conducta en los rodajes, que provocaron que Singer fuera expulsado de la agencia de talentos William Morris y tuviera que desaparecer literalmente de la faz de la tierra en los primeros y grandes coletazos de movimientos sociales y de concienciación contra los abusos en la meca del cine. Todo ello pese a haber facturado en esos mismos días un enorme éxito para la Fox, y uno de los mayores de su carrera, con el biopic de Queen Bohemian Rhapsody, allá por 2017.

Con Kevin Spacey en Superman Returns (2006) | Cordon Press

Aunque lo de la faz de la tierra es excesivo: Singer se refugió en Israel, donde ha vivido los últimos años, y allí ha jugueteado con varios proyectos en secreto. Entre ellos, un documental donde aborda las acusaciones de conducta sexual inapropiada que acabaron con su carrera y una película rodada igualmente en secreto con el igualmente polémico actor Jon Voight, uno de los grandes apoyos de Donald Trump y padre de Angelina Jolie.

El cineasta habría rodado en completo silencio y sin el apoyo de ningún estudio un film descrito por Variety como una "historia de padre e hijo desarrollada en el contexto de la ocupación israelí del Líbano en los años 70 y 80". No hay título, fecha de estreno o distribución prevista para el film.

Un modesto paso adelante desde la cancelación para el que hace no tantos años manejó enormes propiedades para los estudios como la franquicia X-Men, que él inauguró y allanó el camino al cine de superhéroes, y films de enorme reputación crítica como Sospechosos habituales o Verano de corrupción.