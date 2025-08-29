Tiburón se reestrena en salas de cine con motivo de su 50 aniversario este 29 de agosto. La adaptación de la novela de Peter Benchley de la mano de un entonces jovencísimo Steven Spielberg se convirtió en una verdadera sensación y un éxito sin precedentes que cambió la faz del cine. Y no solo es la historia que narra el film: es también la de un realizador que dio pie a una nueva generación de cineastas que hicieron evolucionar Hollywood y se enfrentó a una producción conflictiva por culpa de un tiburón hidráulico que se resistía a funcionar y las dificultades de un rodaje en el agua.

El argumento de Tiburón, película que dio lugar a secuelas y mil imitaciones, es sobradamente conocido. Un escualo gigantesco llega a un pueblo de la cosa Oeste en plena temporada turística, y allí desata la muerte y sobre todo el caos. Solo tres hombres muy diferentes se enfrentarán a la bestia en ala mar, aunque no todos llegarán a la costa.

Juanma González explica en un nuevo vídeo de Libertad Digital la admiración y fascinación que sigue despertando esta película, un clásico que resiste totalmente el paso del tiempo y merece su visionado en salas de cine.