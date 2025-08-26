La polémica de 'Torrente presidente' y el lamentable fenómeno del verano

Un nuevo vídeo de noticias del mundo del cine y la televisión desde la redacción de Libertad Digital y de la mano de Juanma González. No te olvides de seguir el canal @LDCultura y dar un "like", darle a la campanilla para avisarte de próximas novedades y dejar un comentario.

¿Fracasó Superman en taquilla pese a llegar a los 600 millones de dólares? ¿Qué ha pasado con Weapons, Sinners y otros proyectos originales de este año, de los pocos que Hollywood quiso hacer? Eso y el rodaje de Torrente, presidente, o Torrente 6, ha sido objeto de conversación.