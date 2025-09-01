Las 10 mejores series que se estrenan en septiembre en todas las plataformas

De la mano de Juanma González hacemos un repaso a las principales series que se estrenan en todas las plataformas de streaming en España, desde Netflix hasta Movistar pasando por SkyShowtime, HBO, Prime Video... Una selección resumida -no están todas- que trata de representar lo más interesante que, a priori, se estrena en las pantallas mundiales en este mes en el que la gran mayoría regresa de las vacaciones de agosto.

De modo que puedes combatir la depresión post-vacacional con estas series de nueva factura o que estrenan nueva temporada, pero que a buen seguro representarán a buena parte de los espectadores. Desde nuevas historias de ficciones ya sobradamente conocidas como Solo asesinatos en el edificio o la segunda entrega de la segunda temporada de Miércoles, hasta otras que de momento representan un gran enigma con Task, en HBO Max.

En este nuevo vídeo del canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio podrás encontrar algunas respuestas a tus dudas y tomar nota de las próximas novedades.