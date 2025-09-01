Menú

SERIEMENTE

Las 10 mejores series que se estrenan en septiembre en todas las plataformas

Juanma González repasa en vídeo todas las series que se estrenan el mes de septiembre.

De la mano de Juanma González hacemos un repaso a las principales series que se estrenan en todas las plataformas de streaming en España, desde Netflix hasta Movistar pasando por SkyShowtime, HBO, Prime Video... Una selección resumida -no están todas- que trata de representar lo más interesante que, a priori, se estrena en las pantallas mundiales en este mes en el que la gran mayoría regresa de las vacaciones de agosto.

De modo que puedes combatir la depresión post-vacacional con estas series de nueva factura o que estrenan nueva temporada, pero que a buen seguro representarán a buena parte de los espectadores. Desde nuevas historias de ficciones ya sobradamente conocidas como Solo asesinatos en el edificio o la segunda entrega de la segunda temporada de Miércoles, hasta otras que de momento representan un gran enigma con Task, en HBO Max.

En este nuevo vídeo del canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio podrás encontrar algunas respuestas a tus dudas y tomar nota de las próximas novedades.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida