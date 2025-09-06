Menú

PAR-IMPAR

Expediente Warren (The Conjuring, 2013), la película que nos enamoró de nuevo del terror

Un capítulo de Par-Impar dedicado a Expediente Warren, el mítico inicio del "Warren-verse" de Warner.

| Dani Palacio
Expediente Warren (The Conjuring, 2013), la película que nos enamoró de nuevo del terror

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Un capítulo de Par-Impar dedicado a Expediente Warren, el mítico inicio del "Warren-verse" de Warner.
Warner

Los chicos de Par-Impar regresan a esRadio en una nueva temporada en la que abordan Expediente Warren, la primera entrega de lo que acabó resultando una saga de terror que se prolongó durante casi quince años a lo largo de varias entregas y spin-offs como La Monja o Annabelle.

Dani Palacios y Juanma González abordan su admiración a la película de James Wan y tambien hablan de la última parte, Expediente Warren. El último rito, estrenada en 2025. Sustos, humor y romance en un nuevo podcast de Par-Impar.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida