En el futuro las guerras las librarán compañías privadas, no países, y la decisión de David Mackenzie, incansable trabajador del cine de género, de elaborar una película de Bourne en medio del tinglado de las farmacéuticas resulta totalmente racional. Bien es cierto que Relay, film increiblemente sólido del director de Comanchería o Perfect Sense, se desenreda ante el espectador como un film melancólico, elegante, La conversación de Coppola con un tono que el británico sabe, en ocasiones, virar hacia lo mefistofélico, donde no se pronuncia el nombre del empleador o el perseguido para no invocarlo… hasta que surge lo romántico.

Riz Ahmed no habla hasta los veinte minutos de una película sumamente elegante que, durante su primera mitad, se apoya en el puro procedimental de espionaje con un escenario privilegiado, la ciudad de Nueva York, captada con prístina claridad por la cámara de Mackenzie. Cómo el imperfecto factor humano, representado por una canción de The Who, romperá la casi silente estructura de trabajo del intermediario es uno de los objetos principales del suspense, aunque el director británico despliega su habilidad para la tensión y la persecución en el prólogo y un par de secuencias más. La faceta romántica del film, una aparente historia de amor entre dos sujetos solitarios, parece también un pequeño ensayo sobre la comunicación en tiempos de aislamiento.

Relay no se ahorra el giro radical de un último tercio que amenaza con patinar y la condena a una cierta decepción, pero incluso ahí se maneja bien. Hasta entonces, la pelicula ha dibujado un esquema subversivo en el que buenos y malos se escuchan como antes, pero trabajan por causas que ya no son las mismas, y parece incorporar esa misma decepción como un ensayo sobre el individualismo. Como film de denuncia de ciertas prácticas empresariales, y particular de las farmacéuticas, Relay también resulta modélica: ellos ya han ganado la partida y solo un cúmulo de decisiones individuales pueden, con suerte, cambiar algo. Se trata de un film extraordinariamente sólido, no exactamente una sorpresa en el caso de su director, pero también uno de los mejores thrillers de este año, sino el mejor.