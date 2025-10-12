Óscar Jaenada se rinde al mundo del toro: "El torero es de otra pasta porque puede morir"

Los actores Óscar Jaenada y Ricardo Gómez han pasado por los micrófonos de esCine en esRadio para hablar sobre la nueva serie La Suerte, disponible en Disney+. En el caso de Jaenada, encarna a un torero en decadencia que busca recuperar su honor.

El actor ha reconocido que, antes del rodaje, "poco sabía del mundo del torero en sí" y que su acercamiento vino de la mano de figuras como Morante, Manzanares y especialmente Alejandro Talavante, quien "me abrió las puertas de su finca y de su corazón de alguna manera".

Jaenada ha descrito con admiración el alma del torero: "El miedo se le ve en la seriedad, en la manera de evaluar los daños, las acciones… es un miedo asentado, un miedo latente, persistente, 24 horas". Para el actor, la profesión se sostiene sobre una tensión constante entre la vida y la muerte: "No es que no les guste, les apasiona, pero tienen miedo, y ese miedo era lo que a mí me pareció muy interesante de reflejar en este personaje".

El respeto al toro y un viaje hacia la empatía

Óscar ha confesado que su interpretación nació de la observación y el respeto. "Cada toro es un mundo nuevo, tiene sus recuerdos y su manera de moverse", ha dicho. Esa imprevisibilidad le llevó a entender que "el torero no va con la experiencia", porque "todos los días van a ser igual de jodidos desde que empiezas hasta que acabes".

El actor ha destacado que esta incertidumbre convierte a los toreros en seres distintos: "Se hacen de otra pasta porque viven en un mundo que no es real".

Óscar Higueras con Óscar Jaenada en 'La Suerte'.

Ricardo Gómez, que interpreta a David, el taxista que acompaña al maestro, ha definido la serie como "un canto y un puente hacia la empatía". Su personaje, inicialmente antitaurino, se ve obligado a convivir con una cuadrilla de toreros y descubrir "que puedes estar absolutamente en contra de algo y, si escuchas, puede generarse una relación".

