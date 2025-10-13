Mel Gibson cambia la cara de Jesús: Jim Caviezel no protagonizará 'La Resurrección'

Cristo ha resucitado, pero tiene una cara distinta. La muy demorada secuela de La Pasión de Cristo, el éxito del director Mel Gibson dedicado a la muerte de Jesús, está en camino. Pero el australiano ha decidido hacer borrón y cuenta nueva con el reparto. Jim Caviezel no será Jesúcristo y Mónica Belluci tampoco hará las veces de María Magdalena.

Gibson se encuentra ahora mismo en medio de un proceso de "recasting" en Roma, en cuyos estudios Cinecittà tendrá lugar el rodaje del film, entre otros exteriores del sur de Italia.

La razón principal, el envejecimiento de los actores reales, que hubiera obligado a rejuvenecer digitalmente los rostros de Caviezel (57 años) y Bellucci (61), reformulando toda la producción. "Habrían tenido que trabajar mucho con los actores… cosas digitales, además de la programación", dice la fuente del New York Post. Y es que Cristo resucitó tres días después de la Pasión, no 21 años, como el tránsito entre films.

Será, eso sí, una resurreccion en dos partes, ambas a estrenar en el año 2027. Su éxito está por ver, pero la anterior película, financiada de manera independiente y rodada en arameo, era también una enorme incógnita que acabó recaudando 699 millones de dólares a nivel undial, solo en cines y sin contar inflación, todo ello sobre un presupuesto de "solo" 30 millones.

No es que Gibson haya estado desocupado entre la Pasión y la Resurrección. Además de los escándalos que marcaron y arruinaron su carrera, que incluyen antisemitismo, alcohol y un sonado divorcio, el australiano dirigió el film bélico Hasta el último hombre, que tambien figuró en los Oscar, y protagonizado varios títulos. Recientemente dirigió un thriller con Mark Wahlberg que ocupó el número uno en la taquilla amaericana, Amenaza en el aire.

Caviezel, por su parte, daba por hecho hace unos meses su regreso, pero confesaba "no tener ni idea" de cómo resolvería la producción el problema de la edad.