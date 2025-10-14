Muere Drew Struzan, el mítico cartelista de Star Wars, Indiana Jones y los mejores pósters del cine

Drew Struzan ha fallecido a los 78 años víctima de alzhéimer. El mítico cartelista autor de pósters de las sagas Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter o Regreso al Futuro convirtió el cartel cinematográfico en arte, y lo hizo con un particular estilo detallado, épico y marcadamente aventurero, ideal para títulos de gran éxito comercial como los citados.
No es de extrañar que el culto a Drew Struzan sea equiparable al fenómeno fan de Star Wars y otras sagas. Su arte, de hecho, es indisoluble de las propias películas.
RIP to the absolute master, Drew Struzan pic.twitter.com/jf2OFBwwzg— N E E D L E (@needledesign) October 14, 2025
Nacido el 18 de marzo de 1947 en Oregon, Estados Unidos, Struzan -que estudió en el Art Center College of Design en California, vio cómo su actividad iniciada durante los 70 decaía a medida que la informática y otras disciplinas sustuían a la cartelería artesanal, pero aunque los encargos decayeron no lo hizo su leyenda.
Realizados a menudo con aerógrafo pero un extraordinario detalle, a Struzan nada se le escapaba. Sus detalles, de hecho, a menudo colaboraban a contar la historia de la película, a engrandecerla. Su manejo experto de la luz impregnaba de épica y misterio sus composiciones, que también adornaron discos de grupos como Black Sabbath o cantantes como Alice Cooper.
A medida que sus colaboraciones con Spielberg o Lucas le convertían en fenómeno cultural, Struzan fue aumentando su presencia en otros trabajos cinematográficos con La cosa, Los Goonies, Risky Business y muchas otras.
RIP Drew Struzan, one of the greatest poster designers of all time. A legend, an inspiration. pic.twitter.com/zJP0dZ0hho— Evan Wijaya (@evanwijaya95) October 14, 2025
RIP Drew Struzan 😞 I want to showcase his work on the first four Police Academy films. pic.twitter.com/61IZquoB03— Scott Saslow (@Saslow_Scott) October 14, 2025
Resulta especialmente emotivo el homenaje que el realizador Frank Darabont le rindió en el film de terror La niebla, donde el personaje protagonista se dedicaba a la cartelería cinematografica... y las obras estaban firmadas por Struzan. También fue objeto de un documental, Drew: The Man Behind the Poster, con intervenciónes de nombres de primera fila alabando el arte de Struzan.
One of my favorite moments— kino_maniac (@Liza_Shumska) October 14, 2025
Drew Struzan’s art in ‘The Mist’ film. Having horror film where main character is a poster artist forever iconic. pic.twitter.com/2igek9hMM7
El último cartel oficial de Struzan fue el de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en 2008, aunque ocasionalmente y de manera episódica saldría de su retiro para las secuelas de Star Wars.
En total, más de 150 obras a aerógrafo, lápiz y otras técnicas tradicionales combinadas, que dotaban de alma a composiciones sin ordenador, inteligencia artificial ni simulaciones. Solo el corazón de un artista capaz de engrandecer y convertir en legendarias las películas que ilustró.