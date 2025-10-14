Muere Drew Struzan, el mítico cartelista de Star Wars, Indiana Jones y los mejores pósters del cine

Drew Struzan ha fallecido a los 78 años víctima de alzhéimer. El mítico cartelista autor de pósters de las sagas Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter o Regreso al Futuro convirtió el cartel cinematográfico en arte, y lo hizo con un particular estilo detallado, épico y marcadamente aventurero, ideal para títulos de gran éxito comercial como los citados.

No es de extrañar que el culto a Drew Struzan sea equiparable al fenómeno fan de Star Wars y otras sagas. Su arte, de hecho, es indisoluble de las propias películas.

RIP to the absolute master, Drew Struzan pic.twitter.com/jf2OFBwwzg — N E E D L E (@needledesign) October 14, 2025

Nacido el 18 de marzo de 1947 en Oregon, Estados Unidos, Struzan -que estudió en el Art Center College of Design en California, vio cómo su actividad iniciada durante los 70 decaía a medida que la informática y otras disciplinas sustuían a la cartelería artesanal, pero aunque los encargos decayeron no lo hizo su leyenda.

Realizados a menudo con aerógrafo pero un extraordinario detalle, a Struzan nada se le escapaba. Sus detalles, de hecho, a menudo colaboraban a contar la historia de la película, a engrandecerla. Su manejo experto de la luz impregnaba de épica y misterio sus composiciones, que también adornaron discos de grupos como Black Sabbath o cantantes como Alice Cooper.

A medida que sus colaboraciones con Spielberg o Lucas le convertían en fenómeno cultural, Struzan fue aumentando su presencia en otros trabajos cinematográficos con La cosa, Los Goonies, Risky Business y muchas otras.

RIP Drew Struzan, one of the greatest poster designers of all time. A legend, an inspiration. pic.twitter.com/zJP0dZ0hho — Evan Wijaya (@evanwijaya95) October 14, 2025

RIP Drew Struzan 😞 I want to showcase his work on the first four Police Academy films. pic.twitter.com/61IZquoB03 — Scott Saslow (@Saslow_Scott) October 14, 2025

Resulta especialmente emotivo el homenaje que el realizador Frank Darabont le rindió en el film de terror La niebla, donde el personaje protagonista se dedicaba a la cartelería cinematografica... y las obras estaban firmadas por Struzan. También fue objeto de un documental, Drew: The Man Behind the Poster, con intervenciónes de nombres de primera fila alabando el arte de Struzan.

One of my favorite moments

Drew Struzan’s art in ‘The Mist’ film. Having horror film where main character is a poster artist forever iconic. pic.twitter.com/2igek9hMM7 — kino_maniac (@Liza_Shumska) October 14, 2025

El último cartel oficial de Struzan fue el de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en 2008, aunque ocasionalmente y de manera episódica saldría de su retiro para las secuelas de Star Wars.

En total, más de 150 obras a aerógrafo, lápiz y otras técnicas tradicionales combinadas, que dotaban de alma a composiciones sin ordenador, inteligencia artificial ni simulaciones. Solo el corazón de un artista capaz de engrandecer y convertir en legendarias las películas que ilustró.