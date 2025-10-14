Lo de las películas originales de Netflix da para una paranoia similar a la que vive Keira Knightley en esta La mujer del camarote 10. Con un reparto solvente, una premisa inquietante y todo lo necesario para un thriller al menos funcional, el director Simon Stone apenas se las arregla para realizar un film desmañado visualmente, repleto de tópicos y uno de los "plot twists" más forzados, por inocuos, que se recuerdan.

Efectivamente, todo en La mujer del camarote 10 quiere dirigir la atención del espectador hacia la fiabilidad del punto de vista de la protagonista, una periodista de investigación traumatizada (pero periodista, periodista, al menos según los estándares de Hollywood: tenaz, prepotente e inaguantable) que se suma a un crucero caritativo hacia los Fiordos y que cree ver cómo una persona cae al mar desde el camarote anexo al suyo...



Repleta de tópicos sobre ricos condescendientes y de espejos para sugerir que -ya saben- nada es lo que parece, así como la dualidad de la protagonista, el guion realizado para parecerse a La chica del tren y otros tantos thrillers del estilo peca de una serie de casualidades forzadas que nadie en el film parece querer gestionar demasiado. Actores como Guy Pearce y Hannah Waddingham se enfrentan a sus personajes, un puñado de ricos con la palabra sospechosos escrita en la frente, lo mejor que pueden, sin saber demasiado bien si están en una comedia negra a lo Puñales por la espalda o un thriller típico pero con oficio a lo Asesinato en el Orient Express.

En anteriores ocasiones, estos defectos no han perjudicado en exceso películas como las citadas, convirtiéndose casi en piezas clave del juego que directores, actores y guionistas ofrecen al espectador en su particular tour de force de estilo. Pero La mujer del camarote 10 es apenas un pasatiempo vago, perezoso, no especialmente vistoso y, en definitiva, otra más del amplio catálogo de películas de streaming que parecen a medio producir.