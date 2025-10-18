Esta semana llegan a los cines 13 estrenos, con variedad de temas y filmografías. El gran estreno de la semana es Caza de brujas, película con Julia Roberts y Andrew Garfield que desde que se presentó en el Festival de Venecia se ha ganado calificaciones tan cariñosas como "antifeminista" y "antiwoke".

Además encontramos a un Colin Farrell pasado de rosca apostando en los casinos de Macao, la historia de la hermana fea de Cenicienta, terror psicológico a la japonesa y a Mario Casas junto a Alberto San Juan organizando una cena para Franco. Repasamos todos los estrenos, pincha en el audio para escuchar las críticas y los tráilers.

La película antifeminista y antiwoke

Esos son los dos calificativos que parte de la crítica está dando a Caza de brujas, la última película de Luca Guadagnino, desde que fue presentada en el Festival de Venecia este verano. ¿El motivo?, se atreve a hablar de denuncias falsas por parte de mujeres.

Julia Roberts y Andrew Garfield interpretan a dos profesores de la universidad de Yale, una de las cunas del wokismo norteamericano, cuya amistad va más allá de ser simplemente colegas. La estudiante estrella del personaje de Julia Roberts, una joven afroamericana, acude en su ayuda para contarle que Garfield ha abusado sexualmente de ella. La profesora universitaria se verá ante un dilema moral mientras comienza una auténtica caza de brujas con la cancelación por bandera.

Título original: After the hunt

Género: Drama - Thriller - Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Director: Luca Guadagnino

Reparto: Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg

Fecha de estreno en España: 17 de octubre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

'Caza de brujas'.

Un Colin Farrell pasado de rosca

En sólo un año un director como Edward Berger ha pasado de dirigir una gran película como Cónclave a hacer para Netflix otro título llamado Maldita suerte. Película que llega a cines seleccionados este fin de semana y a la plataforma el próximo 29 de octubre. La acción transcurre en los casinos de Macao donde un jugador de apuestas altas (Colin Farrell) intenta dar el gran pelotazo de su vida y dejar atrás un pasado turbulento. No sólo queda atrapado del juego sino de una misteriosa figura femenina que, como él, tiene cicatrices y secretos.

Título: Ballad of a small player

Género: Drama - Thriller - Psicológico

País: Alemania - Reino Unido

Año: 2025

Duración: 101 minutos

Director: Edward Berger

Reparto: Colin Farrell, Tilda Swinton, Alex Jennings, Anthony Wong

Fecha de estreno en España: 17 de octubre de 2025

Distribuidora: TriPictures

La hermanastra fea de Cenicienta

Inspirándose en el cuento clásico de la Cenicienta, La hermanastra fea nos presenta la misma historia pero desde los ojos de Elvira, la hermanastra de la Cenicienta, que lucha por competir en belleza con su preciosa hermanastra en un reino donde la belleza es lo más importante, y también un negocio muy importante.

Título original: Den stygge stesøsteren

Género: Terror

País: Noruega

Año: 2025

Duración: 109 minutos

Director: Emilie Blichfeldt

Fecha de estreno en España: 17 de octubre de 2025

Distribuidora: Beta Fiction

'La hermanastra fea'.

Una cena para Franco y un cuento de Stephen King

Manuel Gómez Pereira estrena La cena, protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan. La película nos sitúa el 15 de abril de 1939 cuando Franco quiere una cena de la victoria en el hotel Palace, que durante la Guerra Civil Española había sido convertido en un hospital. El personaje de Mario Casas recibe el encargo de que todo esté listo para la ocasión.

La vida de Chuck es la adaptación de un cuento de Stephen King. La película está dividida en tres actos y empezamos por el final, el mundo está en plena apocalipsis y por todos sitios hay un cartel que dice Gracias por todo, Chuck. Pero ¿quién es Chuck? En el segundo y primer acto lo descubriremos.

Título original: The life of Chuck

Género: Drama - Ciencia-ficción - Fantástica

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 110 minutos

Director: Mike Flanagan

Reparto: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Matthew Lillard, Molly C. Quinn, David Dastmalchian, Annalise Basso

Fecha de estreno en España: 17 de octubre de 2025

Distribuidora: Diamond Films

'La vida de Chuck'.

Terror psicológico japonés, el miedo de un perro y Leiva

Entre el resto de estrenos encontramos Exit 8, donde una persona está atrapada en una estación de metro sometida a un extraño bucle temporal; otro tipo de terror con Good Boy, protagonizada por un perro; La deuda, dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán; o La casa de muñecas de Gabby, película inspirada en la popular serie que mezcla animación y acción real con Kristen Wiig y Gloria Estefan.

Además, llega a las salas el documental Hasta que me quede sin voz en el que Leiva ofrece un retrato íntimo y descarnado de su vida; la comedia española Sujétame el cubata; la película argentina Un cabo suelto, en la que un soldado huye con su uniforme tras presenciar algo que a alguien no le interesa que se sepa; y Un simple accidente, la nueva película del iraní Jafar Panahi.

Pincha en el audio para escuchar las críticas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.