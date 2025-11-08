Diego Garisa: "El amor puede llevar a sacar lo peor de ti y volverse patológico y enfermo"

El director Fernando Franco y los actores Julia Martínez y Diego Garisa han hablado con esCine en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) sobre su nueva película Subsuelo, estrenada en la gran pantalla.

El director sevillano vuelve al cine con Subsuelo, un thriller emocional que remueve y perturba. "En mis películas siempre se suelen tocar temas como un poquito espinosos y no son los que suscitan una financiación muy rápida", ha confesado el director. Lejos de lo complaciente, Franco continúa fiel a su cine de heridas abiertas y silencios cargados, aquel que debutó con La herida y que ahora alcanza su obra más ambiciosa.

Entre planos secuencia y nuevas formas de rodar, Franco ha defendido su proceso lento y reflexivo. "Me gusta dedicarle tiempo tanto a la escritura como a la preparación y según qué películas hagas, son más fáciles de financiar que otras". Ese ritmo contenido define también su mirada como narrador, siempre atento a lo que no se dice.

El espectador como cómplice

El director ha reconocido que su objetivo no es solo incomodar, sino invitar a pensar: "Las películas que me gustan son las que te dejan espacio para rellenar cosas y para luego pensarlas". En Subsuelo, la estructura temporal fragmentada refuerza ese desafío al espectador. "Me interesaba fragmentar el tiempo, desestructurarlo y que el espectador tuviese que trabajar un poco para ir armándolo todo", ha explicado Franco.

El resultado es un rompecabezas emocional que gira en torno a la culpa, la mentira y el deseo. Una familia quebrada se convierte en el espejo de un país que aún se resiste a mirar de frente sus propias sombras.

La fuerza del silencio

Debutante en el cine, Julia Martínez interpreta a Eva, una joven atrapada en una relación tan íntima como devastadora, con abuso de poder por parte de su hermano: "Creo que yo soy de base tímida, no hago grandes gestos y eso en un principio ayuda a la expresividad del personaje", ha contado la actriz. En su mirada, Franco encontró la fragilidad y contención que pedía el papel.

Con una carga emocional enorme y con el predominio del sentimiento de culpa ante su realidad, la actriz ha descrito el proceso con respeto y conciencia: "A mí me parece inimaginable estar en estas circunstancias, por suerte no me he encontrado ahí y es algo que hemos tratado desde el respeto y la conciencia, porque somos conscientes de lo complejo que es". Su interpretación sostiene la película en una cuerda tensa entre el miedo y la dignidad.

El amor como enfermedad

Frente a ella, Diego Garisa encarna a Fabián, su hermano mellizo. Un personaje que provoca rechazo y compasión a partes iguales. "Lo sigue haciendo cuando veo la película y me veo a mí haciendo eso. Ha sido interesante navegar en esa oscuridad y en ese barro", ha reconocido el actor.

Para Garisa, el reto ha sido no juzgar al personaje: "El amor puede llevarte incluso a sacar lo peor de ti y puede volverse algo patológico y enfermo, que es lo que le pasa a Fabián". Su interpretación convierte la incomodidad en espejo y pone rostro a un tipo de violencia difícil de representar.

Adaptar para mirar de frente

Franco ha reivindicado el ensayo como el verdadero espacio de creación: "Es donde terminas de escribir la película y si algo no funciona, el problema está en el guion, no en los actores". El rodaje de Subsuelo se construyó sobre la prueba y el error, buscando siempre la verdad orgánica de cada escena. "Hay varias cosas de la peli que son como son porque surgen del propio proceso de ensayo", ha admitido el director, que sigue fiel a los planos secuencia y a una puesta en escena que deja respirar al actor.

Basada en la novela homónima de Marcelo Luján, Franco ha optado por centrar la adaptación en los dos hermanos. "No te cabe todo dentro de la película, a mí lo que más me interesaba era el personaje de los dos hermanos y muy concretamente el de ella", ha explicado. El cineasta defiende su condición de "retratista" frente al relato de peripecia. En Subsuelo, ese retrato duele, pero también ilumina.

