La condición que pone Álvaro Morte para volver a ser el Profesor de 'La casa de papel'

Álvaro Morte ha visitado Una hora contigo de esRadio para conversar sobre Anatomía de un instante, la nueva serie de Movistar Plus+ que reconstruye el 23-F desde cuatro miradas esenciales. Morte interpreta a Adolfo Suárez, un desafío que él mismo reconoce como "fascinante y abrumador a la vez".

El actor ha explicado que su método consiste en un minucioso trabajo previo para que, llegado el momento del rodaje, "solo quede la verdad del personaje". La serie, dirigida por Alberto Rodríguez, aborda el golpe de Estado desde un prisma cercano al thriller. "Queríamos que tuviera esa tensión, que se viviera casi como una película de suspense", ha explicado Morte.

Huir de la repetición

Una de las constantes de Morte es evitar encasillarse tras el fenómeno mundial de La casa de papel. El actor ha explicado que recibió "muchos papeles muy similares al Profesor", pero sabía que repetir ese patrón habría sido "quemar la imagen".

De ahí trabajos como El embarcadero, Elcano: "Yo intento buscar cosas nuevas. Quedarme en la zona de confort no me interesa", ha afirmado. Incluso en un proyecto que podía recordarle al Profesor, como Objetos, pidió "hacer un tipo más lerdo" solo para romper el paralelismo. Sobre un posible regreso del Profesor, no lo ha descartado en un futuro: "Con el mismo equipo, La casa de papel es una familia".

El teatro, sus raíces

Si hay un territorio que Morte considera sagrado es el teatro. Lo ha descrito como "las raíces y los principios", la base técnica y emocional que sigue utilizando en cine y televisión. Y también como una experiencia irrepetible: "El aplauso es un ‘gracias’. La temperatura del aplauso se nota perfectamente".

Ha relatado con humor y emoción su primera vez en escena, en Córdoba, bajo un diluvio y con los nervios a flor de piel, que acabó en lágrimas al descubrir que aquello era lo que quería hacer toda su vida.

Tras cuatro meses en Londres, donde ha interpretado un texto en West End, ha reconocido que le ha "vuelto a picar el gusano". Su compañía, 300 Pistolas, prepara un proyecto que él dirigiría. "Tengo muchas ganas de volver al escenario", ha confesado.

La visión de la vida

El actor es un Observador nato: "Me fijo en cómo se mueve la gente, cómo habla, cómo se toca el labio", ha reivindicado una forma de estar en el mundo influida por su origen gaditano. "Creo que el gaditano siempre tiene una alegría en la mirada", ha dicho.

Por último, Álvaro Morte ha resumido su filosofía con una frase que es casi una declaración vital: "Ya tenemos problemas suficientes en la vida como para empeñarnos en ver la parte mala".

