Javier Rey: "Me parece un buen adjetivo lo de juguetona"

Alberto Gastesi, director de Singular, y el actor Javier Rey han pasado por los micrófonos de esCine para hablar de su nueva película. Desde el inicio, su director ha dejado clara la intención lúdica y desafiante del largometraje. Ha explicado que la intención era "proponer un juego con el espectador, lúdico e interesante". En Singular vemos a una pareja que se dedica a la IA y que hace 12 años se separó cuando murió su hijo. Han quedado este fin de semana en la casa del lago donde pasaban los veranos para homenajearle, habría cumplido 18 años. Cuando están en la casa aparece un joven que nadie conoce y se parece mucho a su hijo fallecido.

Aun así, Gastesi ha asegurado sobre las pocas pinceladas que da para situar al espectador: "El subrayado y explicado es bello, pero hay que empezar por contar las cosas asumiendo un interlocutor con un nivel de inteligencia". Para él, existe una consideración en el trabajo interpretativo que marca todo: "Un respeto muy fuerte para mí por los actores, y por el proceso de los actores", y ha reivindicado una dirección apoyada en la confianza, los ensayos y la improvisación para encontrar la verdad de los personajes.

Un personaje fracturado

Javier Rey ha definido en esRadio a Martín, su personaje, como alguien que "ha decidido que su supervivencia es a base de quedarse instalado en el lugar donde él creía que era muy feliz". Un hombre anclado al pasado, incapaz de avanzar, y cuya complejidad se despliega a lo largo de toda la película.

Uno de los aspectos más delicados de la película es la relación entre Martín y Diana. Las miradas, los silencios y las pequeñas conversaciones perfilan un vínculo lleno de heridas, recuerdos y afecto.

Para el actor existe un método para que la interpretación funcione: "Me gusta trabajar el pasado porque me ayuda a imaginarme la vida de los personajes". Y también ha resaltado el clima creado en los ensayos, donde el reparto trabajó sin prisas: "Ha sido un proceso precioso, pero adictivo".

Desde la calma y la autenticidad

Gastesi ha insistido en su apuesta por un ritmo que desafía la actualidad para frenarla: "La sala de cine tiene que ser un espacio que nos aísle de esta aceleración que vivimos". Con planos que se detienen en los rostros y una puesta en escena honesta, busca convertir Singular en un refugio narrativo.

El actor ha coincidido en la importancia del tiempo también en la grabación: "Ese proceso de tranquilidad en los ensayos, algo que se ha perdido en el cine moderno, el tiempo y la tranquilidad para encontrar las cosas con los procesos". Para Rey, el desarrollo de Singular representa un modelo ideal que "firmaría en un papel" para su futuro profesional.

La película abre conversaciones profundas sobre la IA. Gastesi lo ha resumido así: "Buscamos el reflejo humano" en la tecnología. Y ha considerado que estamos ante una revolución que nos obliga a replantearnos qué nos hace únicos: "De pronto hay aquí una nueva especie que nos hace preguntarnos si somos tan inimitables como pensábamos". Para el director, la cuestión es "ver cuál es aquello realmente humano en nosotros".

En tiempos de etiquetas

La dificultad de clasificar Singular ha marcado su desarrollo. Para Alberto Gastesi, el largometraje es, sobre todo, "una peli de gran público que juega con los géneros", pero que exige llegar a ella sin información previa. Javier Rey ha coincidido en su carácter cambiante: "Planteas una película y luego vuela sola". Y ha reivindicado su naturaleza juguetona: "Me parece un buen adjetivo lo de juguetona".

El personaje de Martín encarna esa mutabilidad: "No podemos catalogar a Martín como un personaje X. En función a lo que ocurre a su alrededor, se convierte en un Martín u otro", ha dicho Rey. Una complejidad que llevó al extremo con una decisión audaz que comunicó a su director: "Voy a interpretar a todos los Martínez a la vez todo el tiempo". Por lo que Gastesi ha asegurado: "Una muestra de que es un animal de la interpretación".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.