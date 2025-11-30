En 2016 la compañía Disney dio un golpe sobre la mesa con una película como Zootrópolis. No solo recaudó más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial, sino que ganó el Oscar a mejor película de animación. Para hacernos una idea, títulos como Del revés y Coco recaudaron algo más de 800 millones. El éxito encumbró a uno de sus directores, recién entrado en la compañía, al cargo de director creativo de toda Disney Animation. No es otro que Jared Bush, que acaba de visitar España con motivo del estreno de Zootrópolis 2 y ha hablado con esCine.

Esos 1.000 millones le supusieron un ascenso, pero ahora que tiene que estrenar su secuela, supone un gran reto para él: "Queremos estar a la altura de las expectativas del público, sorprenderles".

Una de las claves de la película es que aunque la ciudad está habitada solo por animales, que hablan por supuesto, tienen rasgos muy humanos: "Una de las verdaderas alegrías del mundo de Zootrópolis es que nos permite poner un espejo en la naturaleza humana para contar historias con las que uno se puede identificar". Bush reconoce que aunque "tenemos un entretenimiento masivo", la película contiene "otra capa donde se habla realmente de patrones en los que encajan los seres humanos y nos dan que pensar".

También puedes escuchar o descargarte la entrevista en formato podcast aquí.

Polémicas Disney

Walt Disney Company es sin lugar a dudas una de las compañías más importantes de la historia del cine. Eso es algo innegable. Nos ha hecho pasar algunos de los mejores momentos en una sala de cine a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, en los últimos años ha provocado algunas polémicas por determinadas decisiones. Por ejemplo, elegir a actrices de color para interpretar a personajes tan icónicos como la Sirenita o Blancanieves.

Jared Bush asegura a esRadio que "lo más importante es contar una historia con pasión". Además nos explica que "en cualquier película que trabajamos tardamos 5 años, de los cuales solo uno es cuando la animamos". Eso quiere decir que "durante los primeros 4 años estamos tratando de encontrar la mejor forma de contar una historia, estamos probando, estirando los límites de esa nueva tecnología para hacerlo posible".

El director creativo de Disney Animation asegura que "todas esas conversaciones internas son importantísimas, hablamos unos con otros para contar las mejores historias y garantizar que en nuestro estudio, donde hay representados unos 25 países, las historias representen al mundo entero, porque nuestro público es el mundo entero".

Pincha en el vídeo para escuchar la entrevista completa y la opinión de Jared Bush sobre las críticas de que Disney solo hace remakes o secuelas o por qué sus películas siempre tienen humor tanto para niños como para adultos.