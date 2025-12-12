Claudio Serrano, la voz de Batman, desvela los secretos del doblaje en esRadio

Quizá no conozcas su cara, aunque Claudio Serrano es un habitual de las redes sociales y un verdadero "influencer" del doblaje. Pero este actor de dilatada carrera profesional es el responsable de doblar a Batman en las tres películas del caballero oscuro de Christopher Nolan y también siempre que Ben Affleck se ha puesto la capucha del famoso personaje DC.

Claudio, además, es un verdadero friqui que se sumerge en la mitología de Gotham y también en la de Supernatural, veterana serie donde se encarga del personaje de Jensen Ackles.

Su voz, por tanto, es sobradamente conocida por todos. Claudio Serrano, actor y director de doblaje español nacido el 15 de abril de 1970 en Parla. Es una de las voces más conocidas del doblaje en España y ha trabajado en cine, televisión, videojuegos, publicidad y animación durante más de cuatro décadas. Además, es un emprendedor empresario del doblaje con su propio estudio.

Además de su trabajo en doblaje audiovisual, Serrano también presta su voz en spots publicitarios y ha participado como locutor en campañas de marcas importantes. Asimismo, comparte su experiencia a través de la docencia, impartiendo clases y talleres relacionados con la voz y el doblaje.

En resumen, Claudio Serrano es una figura relevante y muy respetada en el mundo del doblaje español, con un repertorio amplio que abarca personajes emblemáticos en series, películas y videojuegos.

En esta extensa conversación en el programa de esRadio conducido por Felipe Couselo, Prohibido contar ovejas, Claudio nos cuenta los secretos de su profesión y, por ejemplo, en qué se distingue doblar al Batman de Ben Affleck respecto al de Christian Bale, entre otras muchas curiosidades.